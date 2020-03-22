В Актау в супермаркетах и магазинах нарушаются санитарные нормы

Хлеб не упаковывается, отсутствуют санитайзеры, нет графика уборки помещений.

Актауские супермаркеты и крупные продуктовые магазины не исполняют санитарные меры профилактики коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Санитарные требования не исполняются, хотя рекомендации от санврачей предприниматели получили заблаговременно. Неупакованный хлеб, отсутствие санитайзеров по периметру супермаркета, да и график уборки зала увидеть нам не удалось. Техперсонал на рабочем месте отсутствовал. По словам администратора, уборщица заболела, ищут замену. Штрафовать не стали, дали рекомендации и время, чтобы привести зал в порядок. Аналогичную картину мы увидели и в другом продуктовом зале. Посетителей в этом супермаркете всегда больше, чем где-либо. Всё дело в цене.

Однако само руководство на приобретении антисептиков, как оказалось, экономит. От слаженности профилактических действий зависит здоровье горожан, отмечают санврачи региона. Каждые два часа в торговых залах необходимо проводить влажную уборку. Необходимо оборудовать помещение антисептическими средствами и разграничить маркировочными линиями расстояние между покупателями на кассах. Элементарное соблюдение правил гигиены – это то, к чему сейчас призывают медики и местные власти.

Наши большие торговые центры не имеют какой-то радиорубки, по которой можно было бы оповещать о необходимых профилактических мерах население. Всю эту информацию можно давать, когда покупатель ее всё время слышит. Естественно, тогда он будет уже насторожен и будет придерживаться. Сегодня в Актау работают два крупных гипермаркета и 34 супермаркета. Более 220 ресторанов и кафе, доступных для посетителей до 22:00. Члены штаба по профилактике вирусной инфекции намерены проводить регулярный объезд по бизнес-субъектам, - сказала руководитель Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Асима Жарылгасова.

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