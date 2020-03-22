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В Казахстане продлят визы и рабочие разрешения для иностранцев

По отношению к данным категориям иностранных граждан не будут приниматься административные меры.

Фото : neftegaz22 марта 2020, 14:55

Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения приняла решение продлить визы и рабочие разрешения для зарубежных граждан, сообщает zakon.kz.

В связи с ограничительными мерами по противодействию распространению коронавируса COVID-19 в Казахстане Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан приняла решение продлить визы и рабочие разрешения для зарубежных граждан, находящихся в РК до 20 апреля 2020 года, а также продлить на 30 дней сроки пребывания зарубежных граждан, въехавших на территорию РК по ранее действовавшему положению о безвизовом режиме для 57 стран, - сообщает официальный новостной канал Министерства иностранных дел Казахстана.

Соответственно, по отношению к данным категориям иностранных граждан не будут приниматься административные меры.


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