Сагинтаев обратился к тем, кто пытается обойти блокпосты

Не способствуйте распространению опасной инфекции.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ситуацией на блокпосту по пр. Райымбека, возле рынков "Барлык" и "Алтын Орда", передает zakon.kz.

С полуночи 22 марта въезд и выезд из города блокированы полностью. Все службы, несущие дежурство, в том числе военные, медики, санэпидемиологи и полицейские оснащены всем необходимым. Развернут мобильный изолятор для людей с признаками заболевания. Ведется разъяснительная работа. Обращаю внимание всех, кто пытается окольными путями войти в город или покинуть его — такие действия незаконны. Не способствуйте распространению опасной инфекции. Полиции поручено усилить контроль по всему периметру города, - написал в instagram аким города.

Он также отметил, что ситуация с поставкой продовольствия через блокпосты стабилизирована. Для въезда грузовиков организован "зеленый коридор". Из городского бюджета дополнительно выделено 5 млрд тенге для пополнения стабфонда социально значимыми продовольственными товарами. Дефицита не допустят.

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