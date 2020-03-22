Сагинтаев обратился к тем, кто пытается обойти блокпосты
Не способствуйте распространению опасной инфекции.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ситуацией на блокпосту по пр. Райымбека, возле рынков "Барлык" и "Алтын Орда", передает zakon.kz.
С полуночи 22 марта въезд и выезд из города блокированы полностью. Все службы, несущие дежурство, в том числе военные, медики, санэпидемиологи и полицейские оснащены всем необходимым. Развернут мобильный изолятор для людей с признаками заболевания. Ведется разъяснительная работа. Обращаю внимание всех, кто пытается окольными путями войти в город или покинуть его — такие действия незаконны. Не способствуйте распространению опасной инфекции. Полиции поручено усилить контроль по всему периметру города, - написал в instagram аким города.
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22.03.2020 Бүгін «Барлық» пен «Алтын Орда» базарлары жанында орналасқан Райымбек даңғылы бойындағы блок-бекеттің жұмысымен таныстым. 22 наурыздың түнінен бастап қалаға кіру мен шығу толығымен шектеледі. Кезекшіліктегі барлық қызметтер, соның ішінде әскери қызметкерлер, дәрігерлер, санэпидемиологтар мен полицейлер барлық қажеттіліктермен жабдықталған. Ауру белгілері бар адамдарды анықтайтын мобильді оқшаулағыш орнатылды. Түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Қалаға айналма жол арқылы кіріп-шығуға тырысқандардың әрекеті заңсыз екенін айтқым келеді. Қауіпті инфекцияның таралуына жол бермеңіздер. Полицияға қаланың барлық периметрі бойынша бақылауды күшейту тапсырылды. Азық-түлікті блок-бекет арқылы жеткізу мәселесі тұрақталды. Жүк көліктерінің кіруі үшін «жасыл дәліз» ұйымдастырылды. Тұрақтандыру қорын әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларымен қамтамсыз ету үшін қала бюджетінен қосымша 5 млрд. теңге бөлінді. Тапшылық болмайды. —— Сегодня ознакомился с ситуацией на блокпосту по пр. Райымбека, возле рынков «Барлык» и «Алтын Орда». С полуночи 22 марта въезд и выезд из города блокированы полностью. Все службы, несущие дежурство, в том числе военные, медики, санэпидемиологи и полицейские оснащены всем необходимым. Развернут мобильный изолятор для людей с признаками заболевания. Ведется разъяснительная работа. Обращаю внимание всех, кто пытается окольными путями войти в город или покинуть его — такие действия незаконны. Не способствуйте распространению опасной инфекции. Полиции поручено усилить контроль по всему периметру города. Ситуация с поставкой продовольствия через блокпосты стабилизирована. Для въезда грузовиков организован «зеленый коридор». Из городского бюджета дополнительно выделено 5 млрд тенге для пополнения стабфонда социально значимыми продовольственными товарами. Дефицита не допустим.
Он также отметил, что ситуация с поставкой продовольствия через блокпосты стабилизирована. Для въезда грузовиков организован "зеленый коридор". Из городского бюджета дополнительно выделено 5 млрд тенге для пополнения стабфонда социально значимыми продовольственными товарами. Дефицита не допустят.
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