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Цена здоровья: лица врачей после смен в больницах с коронавирусом

Им необходимо носить средства защиты - маски, костюмы, которые уже через несколько часов начинают оставлять следы на теле.

Фото : twizz.ru22 марта 2020, 19:02

Врачи разных стран выкладывают фото с их лицами после смен в больницах, где они помогают больным коронавирусом, передает zakon.kz.

В подборке twizz.ru - фото китайских и итальянских врачей.

Медики стран, где выявили коронавирус, трудятся не покладая рук. Им необходимо носить средства защиты - маски, костюмы, которые уже через несколько часов начинают оставлять следы на теле. Врачи и медсестры делятся тем, как выглядят их лица после многочасовых смен.

Вот так выглядят они во время смены.

Вот так выглядят их лица после.

Сначала фотографиями поделились врачи из Китая.

Потом к ним присоединились медики из Италии.

Медсестра Алессия Бонари выложила не только фото своего лица после смены. Она также поделилась мыслями по поводу работы.

Девушка написала, что она, как и все люди, боится заразиться:

[Я боюсь, что маска может плохо прилегать к лицу. Боюсь, что я могу случайно дотронуться до лица грязными перчатками или защитные очки не полностью закроют мне глаза. Я устала, как и все мои коллеги, но это не мешает нам выполнять нашу работу, как мы делали и раньше. Я прошу не разрушать то, что мы делаем, и оставаться дома, чтобы не заразить других людей. Я делаю свое дело и прошу вас делать свое./quote]

Ну а чтобы усилия Алессии и других врачей не оказались напрасными, людям стоит почаще мыть руки и поменьше выходить на улицу и контактировать с другими людьми.


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