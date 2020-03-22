Цена здоровья: лица врачей после смен в больницах с коронавирусом
Им необходимо носить средства защиты - маски, костюмы, которые уже через несколько часов начинают оставлять следы на теле.
Врачи разных стран выкладывают фото с их лицами после смен в больницах, где они помогают больным коронавирусом, передает zakon.kz.
В подборке twizz.ru - фото китайских и итальянских врачей.
Медики стран, где выявили коронавирус, трудятся не покладая рук. Им необходимо носить средства защиты - маски, костюмы, которые уже через несколько часов начинают оставлять следы на теле. Врачи и медсестры делятся тем, как выглядят их лица после многочасовых смен.
Вот так выглядят они во время смены.
Вот так выглядят их лица после.
Сначала фотографиями поделились врачи из Китая.
Потом к ним присоединились медики из Италии.
Медсестра Алессия Бонари выложила не только фото своего лица после смены. Она также поделилась мыслями по поводу работы.
Девушка написала, что она, как и все люди, боится заразиться:
[Я боюсь, что маска может плохо прилегать к лицу. Боюсь, что я могу случайно дотронуться до лица грязными перчатками или защитные очки не полностью закроют мне глаза. Я устала, как и все мои коллеги, но это не мешает нам выполнять нашу работу, как мы делали и раньше. Я прошу не разрушать то, что мы делаем, и оставаться дома, чтобы не заразить других людей. Я делаю свое дело и прошу вас делать свое./quote]
Ну а чтобы усилия Алессии и других врачей не оказались напрасными, людям стоит почаще мыть руки и поменьше выходить на улицу и контактировать с другими людьми.
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