Контактировавших с больным коронавирусом жамбылцев проверили на заражение
Всего тест сдали десять человек.
Фото : Pixabay23 марта 2020, 01:09
Анализы десяти жителей Жамбылской области, которые контактировали с больным коронавирусом, показали отрицательный результат, передает zakon.kz.
По информации пресс-службы акимата региона, все контактировавшие ранее с больным коронавирусом жителем Алматинской области 10 жителей Жамбылской области выявлены и помещены в карантин. Взятые у них анализы на коронавирус показали отрицательный результат.
У всех лиц, находящихся на карантине, жалоб нет. Их состояние удовлетворительное. За ними ведется медицинское наблюдение.
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