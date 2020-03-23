Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Контактировавших с больным коронавирусом жамбылцев проверили на заражение

Всего тест сдали десять человек.

Фото : Pixabay23 марта 2020, 01:09

Анализы десяти жителей Жамбылской области, которые контактировали с больным коронавирусом, показали отрицательный результат, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата региона, все контактировавшие ранее с больным коронавирусом жителем Алматинской области 10 жителей Жамбылской области выявлены и помещены в карантин. Взятые у них анализы на коронавирус показали отрицательный результат.

У всех лиц, находящихся на карантине, жалоб нет. Их состояние удовлетворительное. За ними ведется медицинское наблюдение.

Все новости по теме читайте здесь.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты