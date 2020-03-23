Контактировавших с больным коронавирусом жамбылцев проверили на заражение

Всего тест сдали десять человек.

Анализы десяти жителей Жамбылской области, которые контактировали с больным коронавирусом, показали отрицательный результат, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата региона, все контактировавшие ранее с больным коронавирусом жителем Алматинской области 10 жителей Жамбылской области выявлены и помещены в карантин. Взятые у них анализы на коронавирус показали отрицательный результат.

У всех лиц, находящихся на карантине, жалоб нет. Их состояние удовлетворительное. За ними ведется медицинское наблюдение.

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