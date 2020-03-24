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В Италии считают, что реальное число зараженных в 10 раз больше статистики

Скорее всего, по количеству зараженных Италия скоро обгонит Китай.

Фото : 24tv.ua24 марта 2020, 17:22

Руководитель Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли в ходе интервью местным СМИ не исключил, что реальное число носителей коронавируса COVID-19 в стране может быть в 10 раз больше, чем говорят официальные данные, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Соотношение одного подтвержденного заразившегося на 10 не выявленных случаев вполне правдоподобно, – сказал Боррелли.

В ходе интервью он допустил и то, что по количеству зараженных Италия скоро обгонит Китай — это может произойти через несколько дней.

Таким образом, что если предположения Боррелли верны, то в Италии реальное количество заразившихся уже может превышать 600 тысяч человек. В Китае на текущий момент зафиксировано более 81 тысяч заражений.

Ранее стало известно, что в Италии уже вторые сутки подряд зафиксировали снижение количества жертв пандемии коронавируса COVID-19. На протяжении минувших суток скончался 601 человек, в то время как в воскресенье сообщалось о 652 умерших, а в субботу – о 793 жертвах.


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