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В Кыргызстане зарегистрировано 26 инфицированных за день

Все 26 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы на юге Кыргызстана.

Фото : Vet Candy24 марта 2020, 17:59

26 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы на юге Кыргызстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Vesti.kg.

Все 26 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы на юге Кыргызстана. В Бишкеке новых инфицированных нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения КР.

Как сообщается, кроме того, госпитализированы еще 4 человека с предварительным положительным результатом, сейчас проводится контрольное исследование. Также у 96 человек анализы с сомнительными реакциями, пока показывают отрицательные результаты. Итого госпитализированы 142 человека (68 мужчин, 74 женщин).

Представитель Минздрава на заседании штаба отметил, что 14 человек вернулись из Саудовской Аравии после малого хаджа, а остальные контактировали с ними уже в КР.

Новые инфицированные зафиксированы в Сузакском районе - 9 человек, в Ала-Букинском районе - 2, в городе Ош - 1, в Кара-Сууйском районе -8, в Ноокатском районе 6.

На данный момент в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая заражения COVID-19, из них два человека находятся в Бишкеке.


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