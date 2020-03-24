В Кыргызстане зарегистрировано 26 инфицированных за день

Все 26 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы на юге Кыргызстана.

26 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы на юге Кыргызстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Vesti.kg.

Все 26 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы на юге Кыргызстана. В Бишкеке новых инфицированных нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения КР.

Как сообщается, кроме того, госпитализированы еще 4 человека с предварительным положительным результатом, сейчас проводится контрольное исследование. Также у 96 человек анализы с сомнительными реакциями, пока показывают отрицательные результаты. Итого госпитализированы 142 человека (68 мужчин, 74 женщин).

Представитель Минздрава на заседании штаба отметил, что 14 человек вернулись из Саудовской Аравии после малого хаджа, а остальные контактировали с ними уже в КР.

Новые инфицированные зафиксированы в Сузакском районе - 9 человек, в Ала-Букинском районе - 2, в городе Ош - 1, в Кара-Сууйском районе -8, в Ноокатском районе 6.

На данный момент в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая заражения COVID-19, из них два человека находятся в Бишкеке.

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