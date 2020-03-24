Продукция Apple внезапно подорожала во всем мире

Поднятие цен зафиксировано в Европе, Северной Америке и в Азии.

Продукция Apple внезапно подорожала в ряде регионов, включая Европу, Северную Америку и Азию, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Согласно наблюдениям журналистов издания MacRumors, в основном подорожали топовые комплекты компьютеров. Их стоимость увеличилась примерно на 10 процентов. Увеличение цен заметили на сайтах Apple в Канаде, Австралии и некоторых стран Европы и Азии. В среднем стоимость апгрейда компьютера в магазине Apple увеличилась примерно на 100 фунтов или около девяти тысяч рублей.

Точная причина роста цен неизвестна, издание предполагает, что удорожание девайсов может быть связано с колебанием курсов валют, ограничением поставок и нехваткой рабочей силы на заводах Apple в Китае.

При этом компания отменила ограничение на покупку девайсов во многих регионах, ранее введенный для того, чтобы избежать дефицита товаров. Лимит на покупку остается действовать в Китае и некоторых странах Азии.

Также журналисты обратили внимание, что стоимость базовых версий продуктов Apple не изменилась.

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