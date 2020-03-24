Президент РК обсудил с Генсеком ООН ситуацию в мире

Глава государства заявил, что Казахстан поддерживает усилия ООН по налаживанию широкого международного сотрудничества и координации усилий отдельных государств в борьбе против пандемии коронавируса.

24 марта состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Обсуждались вопросы укрепления взаимодействия в этот ответственный период мировой ситуации, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства заявил, что Казахстан поддерживает усилия ООН по налаживанию широкого международного сотрудничества и координации усилий отдельных государств в борьбе против пандемии коронавируса. По словам Президента, недавнее предложение Генсека ООН объявить глобальное перемирие, прекратить все войны и конфликты является актуальной инициативой и достойно поддержки всех государств-участников.

Собеседники обсудили также вопросы подготовки предстоящей юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной 75-летию создания всемирной организации. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан решительно поддерживает цели и задачи ООН, выступает за дальнейшее укрепление этого уникального и безальтернативного института.

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