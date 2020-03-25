Нарушителям карантина грозит до пяти лет тюрьмы в Италии 

Максимальное наказание за нарушение карантина поднято с трех месяцев до пяти лет тюрьмы.

Италия значительно ужесточила наказание за несоблюдение карантинных правил, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Согласно опубликованному во вторник, 24 марта, указу, максимальное наказание за нарушение карантина для носителей коронавируса, знающих о своем диагнозе, составляет теперь пять лет тюрьмы вместо трех месяцев. Минимальный тюремный срок - один год.

Повышены и денежные штрафы: вместо 206 евро нарушителям теперь придется платить от 400 до 3000 евро. Кроме того, указ предусматривает, что региональные власти могут накладывать собственные ограничения в борьбе с коронавирусом.

Полиция Италии с 10 марта, когда в стране начал действовать карантин, провела проверки 2 миллионов жителей страны и обнаружила не менее 100 тысяч нарушений. В частности, полиция останавливала жителей охваченных эпидемией северных районов страны, которым не разрешено переехать в южные регионы к родственникам или снять там жилье.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. На 23.00 (по Нур-Султану) вторника, 24 марта, количество зараженных на Аппенинах составило 63 927 человек, всего умерли 6 077, выздоровели 7 432. В конце прошлой недели Италия опередила Китай по количеству жертв.

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