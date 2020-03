Принц Чарльз заразился коронавирусом

У принца Чарльза, старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II, обнаружен коронавирус, тест дал положительный результат, сообщает zakon.kz.

По словам официальных представителей резиденции Кларенс-Хаус (Clarence House), у 71-летнего принца легкие симптомы, "но в основном он чувствует себя хорошо".

Симптомы болезни у принца Чарльза — легкие, он остается в добром здравии и в последние дни продолжал работать, говорится в заявлении. Супруга принца, герцогиня Корнуольская Камилла, также сдала тест на коронавирус, но результат оказался отрицательным. В настоящее время оба находятся в самоизоляции в Шотландии.

От кого именно принц Чарльз заразился вирусом, установить невозможно — в последние недели у него было много мероприятий, связанных с исполнением обязанностей члена королевской семьи, сообщил Кларенс-хаус.

