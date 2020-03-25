Министерство здравоохранения произведенную продукцию распределяет по всем регионам страны.

850 тысяч масок в сутки выпускают в Казахстане. Об этом на брифинге сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

По ситуации с масками. На сегодняшний день в сутки выпускается 850 тысяч масок. Министерство здравоохранения произведенную продукцию распределяет по всем регионам страны. Пошив масок ведут как фармацевтические предприятия, так и швейные цеха. По всей стране привлечены более 70 швейных предприятий, - сообщил министр.

Он отметил, что производство масок не требует регистрации и лицензии, так как данный вид продукции не является медицинским изделием и не попадает под действие техрегламента.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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