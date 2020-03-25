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Более 1400 семьям в Акмолинской области оказана помощь

В категорию получателей такой помощи вошли одинокие пожилые люди, многодетные семьи, люди с особыми потребностями.

Фото : ГУ УВП Акмолинской облаcти25 марта 2020, 17:59

Уже пятый день в области продолжается республиканская акция "Біз біргеміз", инициированная Первым Президентом Казахстана - Елбасы Н.Назарбаевым по обеспечению нуждающихся антисептическими средствами, медицинскими масками, продуктами первой необходимости и другими средствами для профилактики коронавируса, сообщает управление внутренней политики, сообщает zakon.kz.

Несмотря на праздничные дни, молодежь и волонтеры, представители региональных филиалов партии "Nur Otan" при содействии акимата Акмолинской области раздают малообеспеченным семьям социально значимые продукты.

В категорию получателей такой помощи вошли одинокие пожилые люди, многодетные семьи, люди с особыми потребностями. Мобильные бригады волонтеров обеспечили бесконтактную адресную раздачу благотворительной помощи по принципу "от двери к двери".

Часть социальных пакетов, куда вошли средства гигиены, продуктовые наборы, антисептик местного производства и медицинские маски была предоставлена АО СПК "Есиль".

Всего по области уже охвачены более 1400 семей, остро нуждающихся в продовольственных товарах первой необходимости, - рассказали в областном филиале партии "Nur Otan".

По информации акимата области, акцию поддержали многие акмолинские предприниматели, которые оказали благотворительную помощь многодетным, малообеспеченным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам.


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