В Нур-Султане идет масштабная дезинфекция улиц

В столице приняты максимальные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Нур-Султане проводятся масштабные работы по дезинфекции, сообщает zakon.kz.

Первое – улицы города, тротуары, остановки и другие общественные места на ежедневной основе дезинфицируют специальным раствором.

В проведении мероприятий помимо городских служб также задействованы военнослужащие подразделения биологической защиты Вооруженных сил. Применяемый раствор безопасен для людей и животных. В ежедневной обработке территорий принимают участие 450 человек.

Второе – ужесточены меры дезинфекции в аэропорту, на вокзалах, соцобъектах, рынках, ТРЦ и др местах массового скопления. Усилен санитарный режим: проводится тщательная обработка рабочих мест и зданий. Все сотрудники обеспечены медицинскими масками, антисептиками и др. дезинфицирующими средства.

Третье – дезинфекции подлежат более 2 тыс жилых домов. В подъездах КСК и обслуживающие компании обязаны проводить работы по дезинфекции входных дверей, лифтов, перил, оконных рам и т.д.

В столице приняты максимальные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции: работает оперативный штаб. Горожанам необходимо соблюдать строгую самодисциплину – без надобности не выходить из дома, соблюдать все меры безопасности, - говорится в сообщении пресс-службы акимата города.

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