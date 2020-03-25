В одном провизорном стационаре Алматы находятся 222 контактных лица

У всех отрицательный анализ на коронавирус.

На 25 марта 2020 года в больнице скорой неотложной помощи, а ныне провизорном стационаре, находятся 222 контактных лица, у всех отрицательный анализ на коронавирус, передает zakon.kz.

Об этом сообщил главный врач БСНП Саги Бейсенбеков.

Людей доставляли в центр с самолетов, в основном это граждане Казахстана, но есть представители ближнего и дальнего зарубежья – США, Великобритании, Бельгии, Турции, Афганистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Никто из них на условия пребывания в центре не жалуется, наоборот некоторые пишут положительные отзывы в соцсетях. Большая часть из них мужчины, есть дети и беременные женщины, - заметил Бейсенбеков.

Осмотр за ними ведут 314 сотрудников больницы.

Все они вовремя получили зарплату и обещанную премию, полностью обеспечены необходимыми средствами защиты. Иногородним сотрудникам выданы спецпропуска, но желающим остаться в Алматы, Казахский женский педагогический университет предоставил общежитие на 200 мест, - сказал он.

Заместитель главного врача больницы Магаз Мукашев отметил, что ситуация для всех беспрецедентная.

Работаем в усиленном режиме, прихожу с утра на работу, делаю обход, общаюсь с карантинными пациентами, только приходится надевать противочумный костюм и тщательно соблюдать меры защиты. Важен сейчас постоянный контроль за пациентами, чтобы не пропустить симптомы возможного заболевания, - уточнил Мукашев.

По его словам, пациенты чувствуют себя хорошо.

Никаких признаков заболевания нет, то есть это потенциально здоровые люди. Но, конечно, многие нервничают, ждут как манны небесной результаты анализов. Очень важно с ними говорить, успокаивать, консультировать, вопросов у них много. Мы стараемся их поддерживать, самое главное, что создали все элементарные условия для их прибывания, - сообщил он.

Мукашев призвал не паниковать.

Самое главное, о чем бы я хотел попросить людей, это не паниковать и соблюдать правила безопасности, личной гигиены, если говорят сидеть по возможности дома, значит надо это выполнять. Все сейчас хотят остановить вирус, весь мир, - заключил врач.

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