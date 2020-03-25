Разыскивают 10 пассажиров, прибывших из Нур-Султана в Жетисай

Остальные помещены в стационарный карантин.

25 марта в Шымкенте выявили второй случай коронавируса. На данный момент разыскиваются пассажиры, прибывшие из Нур-Султана в Жетисай, передает zakon.kz.

По информации coronavirus2020.kz, пассажирам, следовавшим из Нур-Султана в Жетисай (Туркестанская область) на автобусе с государственным номером "646 FNB 13", необходимо обратиться в службу 103 по месту жительства или регистрации для сдачи анализов на коронавирусную инфекцию и дальнейшего помещения на карантин.

Время маршрута: - выезд из Нур-Султана в 17.30 19 марта.

- приезд в Шымкент на остановку "Бекжан базар" в 23.30 21 марта.

- приезд в Жетисай - утром 22 марта.

На текущий момент из 51 пассажира рейса найден 41, все помещены в стационарный карантин.

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