Путин объявил о новых налогах на сверхдоходы граждан России

Глава РФ заметил, что ситуация в мире развивается остро и под ударом находится вся мировая экономика, прогнозируется ее спад.

В ходе обращения к нации президент Владимир Путин озвучил не только льготы и послабления для тех, кто пострадал от распространения коронавируса, но и ряд налоговых мер для компенсации расходов бюджета, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Глава РФ заметил, что ситуация в мире развивается остро и под ударом находится вся мировая экономика, прогнозируется ее спад. Благодаря вовремя принятым мерам, отметил Путин, в целом России удается сдерживать распространение болезни.

Доходы, уходящие за рубеж, глава РФ предложил облагать адекватным налогом.

Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас две трети таких средств, поскольку это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой "оптимизации", облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольшой зарплатой платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо, - отметил Владимир Путин.

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