Объяснен отказ Макрона надевать маску при посещении заразившихся

Его поведение не противоречит установленным во Франции санитарным правилам.

Официальный представитель французского правительства Сибет Ндияй рассказала, почему президент Эммануэль Макрон при посещении больницы для зараженных коронавирусом не надевает маску, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Необходимости в маске нет, если мы соблюдаем защитную дистанцию с другими людьми, — сказала Ндияй.

По ее словам, Макрон всегда делает это, и поэтому отказывается от дополнительных средств защиты. Его поведение не противоречит установленным во Франции санитарным правилам. Сейчас в стране ношение масок является обязательным только для медперсонала и заболевших.

Во Франции число умерших достигло 1,1 тысячи человек. За сутки в стране выявили 2,5 тысячи заразившихся, таким образом общее число инфицированных достигло 22,3 тысячи человек.

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