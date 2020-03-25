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Объяснен отказ Макрона надевать маску при посещении заразившихся

Его поведение не противоречит установленным во Франции санитарным правилам.

Фото : svynarnyk.com25 марта 2020, 21:36

Официальный представитель французского правительства Сибет Ндияй рассказала, почему президент Эммануэль Макрон при посещении больницы для зараженных коронавирусом не надевает маску, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Необходимости в маске нет, если мы соблюдаем защитную дистанцию с другими людьми, — сказала Ндияй.

По ее словам, Макрон всегда делает это, и поэтому отказывается от дополнительных средств защиты. Его поведение не противоречит установленным во Франции санитарным правилам. Сейчас в стране ношение масок является обязательным только для медперсонала и заболевших.

Во Франции число умерших достигло 1,1 тысячи человек. За сутки в стране выявили 2,5 тысячи заразившихся, таким образом общее число инфицированных достигло 22,3 тысячи человек.


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