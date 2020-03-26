Сценариев развития событий несколько - Людмила Бюрабекова о карантине в Казахстане

Могли ли казахстанцы переболеть коронавирусом раньше, чем об этом заговорил весь мир? Запретить ли жителям Алматы и Нур-Султана выходить из своих квартир? Почему ушел Бекшин?

Председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Людмила Бюрабекова в интервью корреспонденту газеты Время рассказала о том, могли ли казахстанцы раньше переболеть коронавирусом, о бесплатных масках и отставке Жандарбека Бекшина с поста главного государственного санитарного врача.

Людмила Витальевна, могли ли казахстанцы переболеть коронавирусом раньше, чем об этом заговорил весь мир? Об этом сегодня столько разговоров!.. Люди вспоминают, чем и как болели осенью и в начале зимы. Многим кажется: да, похоже, у меня уже был COVID-19!

- Информация стала распространяться после того, как представители медицинской лаборатории, в которой будут делать бесплатные тесты на коронавирус, заявили, что можно будет выявить и тех, кто ранее перенес это заболевание. Но Минздрав к этим сообщениям не имел никакого отношения. Если массово проверить всех людей, действительно, можно понять, у кого вирус есть сейчас, а кто уже переболел. Но сказать, когда именно человек перенес заболевание - в ноябре или феврале, как некоторые думают, не сможет никто.

- И все же можно ли говорить, что многие казахстанцы переболели COVID-19 и просто об этом не знали?

- Нет, это невозможно. Если бы это было так, заразилось бы много людей. Мы видели бы рост заболеваемости с определенной клиникой, характерной для коронавируса. Но этого не было. Мы начали выявлять этот диагноз только в марте.

- Количество заболевших у нас в стране, слава богу, сравнительно небольшое и возрастает постепенно. В Германии и Испании (про Италию я вообще молчу) эти показатели увеличиваются на сотни человек каждый день. Почему мы так выгодно (если это слово вообще применимо) выглядим на фоне этих стран? Рано начали проверять людей, которые прилетали в Казахстан из стран, где уже бушевал вирус? Вовремя ввели карантин? Или все-таки диагностика в наших клиниках, будем откровенны, не на таком уровне, как в странах Европы?

- Мы почти сразу стали вводить профилактические меры, прекрасно понимая, что коронавирус завезут в страну. Смогли отследить этот момент, изолировать первого заболевшего, выявить всех, кто с ним контактировал, и прервать эту цепочку. Каждый раз мы действовали по этой схеме. Поэтому у нас сравнительно мало случаев заражения. Вторая причина: инкубационный период COVID-19, как все уже знают, 14 дней. И вирус может проявиться в любой момент. Увеличивается количество выявленных случаев - соответственно, становится больше тех, кто контактировал с больными.

- Нужно ли делать тесты на коронавирус всем?

- Не нужно, потому что вирус может проявиться не сразу. В нашей практике уже был такой случай: на COVID-19 тестировали девушку, которая была на карантине в больнице. Первый тест показал отрицательный результат, а повторный, который сделали через семь дней, - положительный. Именно поэтому мы на две недели изолируем в стационарах людей, у которых может быть коронавирус, и не отпускаем их домой после того, как проведем первое обследование.

Наши граждане все еще не понимают, какой серьезной может быть ситуация! Если бы они были дисциплинированны, мы разрешали бы таким пациентам оставаться на домашнем карантине. Но никто не гарантирует, что они не будут выходить даже под страхом штрафа! Поэтому приходится держать их в больницах, хотя это большая нагрузка на врачей, стационары, и самим людям это не нравится. Я их прекрасно понимаю, но прошу потерпеть.

Когда мы делаем тест (по состоянию на 23 марта, в Казахстане было обследовано 5944 человека. - О. А.), берем за точку отсчета день контакта с зараженным или момент прибытия из стран группы риска. Проводим диагностику при помощи тестов четырех видов. Если есть подозрения, несколько раз проверяем полученные результаты. Точку ставит референс-лаборатория в Алматы, где используют тесты, разработанные ВОЗ.

- Вы действовали по этому алгоритму с самого начала или до марта использовали какие-то другие тесты?

- Мы сразу так действовали. Россия и ВОЗ передали нам тесты безвозмездно, у Китая мы их купили, кроме этого, лаборатория в Алматы разработала собственные тест-системы. Сейчас в Казах­стане более 60 тысяч тестов. Этого достаточно, чтобы проверить всех, кто входит в группу риска.

- Когда вы стали использовать китайские и возовские тесты? Есть мнение, что российские менее точны...

- На первых порах мы делали российские. В начале февраля получили китайские, стали использовать их. Но в любом случае, если были какие-то положительные клинические показания на коронавирус, перепроверяли результаты. Сейчас мы дополнительно закупили лекарственные средства, необходимые для лечения этой инфекции. Насколько я знаю, вчера (23 марта. - О. А.) был подписан приказ по обеспечению бесплатными масками населения.

- Бесплатными масками? Кому, когда и где их будут выдавать?

- Мы сейчас это обсуждаем. Пока вариант такой: поступать маски в клиники и поликлиники будут по той же схеме, что и бесплатные лекарства. Получать их будут дети до 18 лет, лица старше 60 лет, беременные, пациенты после трансплантации, онкологические больные, люди с хроническими заболеваниями органов дыхания и туберкулезом. Им не нужно будет ходить за масками в поликлиники - мы планируем, что доставлять их на дом будут волонтеры. В нашей стране нет производителей, которые могли бы осилить такой объем, поэтому мы ищем маски за рубежом. Надеюсь, в ближайшее время сможем их закупить и раздать населению.

- Есть люди, которые считают, что закрыть на карантин Алматы и Нур-Султан - это чрезмерная мера.

- Зато это позволит нам снизить пик заболеваемости - мы максимально локализуем вирус в этих городах. Поэтому мы рекомендуем как можно реже выходить из дома, минимизировать контакты с другими людьми. Если рассматривать опыт разных стран, то в среднем от момента начала регистрации заболеваемости до ее пика проходило примерно три недели (о первом случае заболевания коронавирусом в Казахстане было объявлено 13 марта. - О. А.). Мы движемся к пику, после чего должен начаться спад. От развития ситуации на тот момент будет зависеть, нужно ли нам продлевать или ужесточать карантин.

Сценариев развития событий несколько, в зависимости от каждого из них у нас есть план действий. Но сейчас могу сказать, что, достигнув определенного количества больных, мы начнем объявлять строгий домашний карантин для всех, кто контактировал с заболевшими. Будет нецелесо­образно помещать их в больницы, так как людей станет слишком много. Если они почувствуют какие-то признаки коронавируса, им нужно будет вызвать “скорую помощь”, и врачи их госпитализируют. Повторяю, это будет касаться лиц, контактировавших с больным. Правило это будет действовать по всей стране независимо от того, сколько людей с диагнозом коронавирус проживает в том или ином городе. Чтобы вы понимали порядок цифр, скажу: если количество зараженных возрастет до 1000 человек, на них будет приходиться около 20 000, контактировавших с ними.

- То есть пока речи не идет о том, чтобы запретить жителям Алматы и Нур-Султана выходить из своих квартир, как в Италии?

- Италия изначально упустила момент, поэтому там такая ситуация. Мы же контролировали этот процесс и справляемся: у нас нет тяжелых пациентов. Наши граждане переносят коронавирус в основном либо вообще бессимптомно, либо в легкой форме - как обычную простуду. Рассчитываем на то, что при помощи карантинных мер сможем сдержать вирус, не доводя до критических показателей, когда стационарам будет сложно справляться с потоком больных.

- Я надеюсь, вы ответите на мой следующий вопрос: почему Жандарбека Бекшина сняли с поста главного санитарного врача Казахстана и теперь он остался только вашим заместителем?

- Ну это было его решение. Я не могу комментировать.

- Он сам попросил об этом?

- Я точно не знаю.

- В чем может быть причина? Устал от публичности?

- Мы все от нее устали за эти четыре месяца. С другой стороны, нам нужно было усилить Алматы, потому что главный санитарный врач города (Айзат Молдагасимова, вокруг которой разгорелся скандал из-за того, что она, побывав в Европе, не осталась на домашнем карантине, а ходила на работу, подвергая, как сейчас говорят, других риску заболеть. - О. А.) находилась на карантине. Поэтому его (Бекшина. - О. А.) отправили туда. Потом Жандарбек Мухтарович поедет в Алматинскую область. Там начали регистрировать первые случаи коронавируса, к тому же граница с Китаем рядом и может оттуда что-то просочиться.

- Судя по вашим словам, несмотря на скандалы, связанные с именем Молдагасимовой, снимать с долж­ности ее не собираются?

- Пока таких разговоров нет. То, что пишут в социальных сетях, не совсем верная информация. Она не ездила в Германию, а летела транзитом из другой страны. Оба государства в тот момент не входили в список стран, после которых граждан отправляли на домашний карантин.

- То есть она могла ходить на работу?

- Да. Просто потом выяснилось, что вместе с ней летел носитель коронавируса. После этого всех закрыли на домашний карантин.

Знаете, в сегодняшней ситуации все специалисты на вес золота. Возможно, позже, когда обстановка стабилизируется, будут принимать какие-то кадровые решения. Сейчас же нужно всем собраться, быть вместе и заниматься проблемами, которые есть.

- Но ведь Бекшина сняли с поста в этот момент. Логика здесь совершенно не прослеживается.

- Я же сказала: это было его решение. Он остался и моим заместителем, и заместителем главного государственного санитарного врача и продолжает заниматься коронавирусом.

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