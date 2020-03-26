Врач оценил шансы на окончание эпидемии коронавируса к лету

Все ждут информацию о влиянии высокой температуры окружающей среды на коронавирус.

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский на основе анализа данных научных исследований оценил вероятность окончания эпидемии нового коронавируса COVID-19 к началу лета, передает zakon.kz.

Большинство стран мира уже закрыто на карантин из-за глобальной пандемии коронавируса. И понятно, что люди во всем мире с нетерпением ждут, что медики как можно быстрее победят эту заразу, и можно будет вернуться к обычной жизни. Особые надежды возлагаются на жаркую погоду.

Все ждут информацию о влиянии высокой температуры окружающей среды на коронавирус, поскольку все мечтают о повторении сценария SARS, когда подъем температуры закончил вспышку. О чем говорят реальные работы? О том, что высокая температура реально дает шансы. Во-первых, ультрафиолет. Во-вторых, меньше одежды, а одежда- реальный способ передачи вируса от человека к человеку. Повышение температуры дверных ручек убивает вирус на поверхностях. Интенсивный воздухообмен тоже снижает вероятность заболевания, поскольку открыты окна, - сказал доктор Комаровский.

Специалист напомнил, что в странах с большим количеством случаев заражения коронавирусом (Италия, Иран, Южная Корея)на момент вспышки температура воздуха была от 3 до 10 градусов по Цельсию, а в странах с более теплым и влажным климатом (Сингапур, Малайзия, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии) продемонстрировали намного более низкие темпы роста зараженных коронавирусом.

Еще раз обращаю внимание на то, что вспышка SARS, которая имела очень тесную связь между температурой и интенсивностью передачи, оказалась под контролем в середине апреля в Гуанчжоу, когда там температура превысила 30 градусов по Цельсию. И это реально, на все на это надо надеяться, - добавил Комаровский.

Также специалист прокомментировал такой момент, что Италия, Испания и ряд других стран на строжайшем карантине уже долгое время, но у них каждый день число заболевших коронавирусом прибавляется тысячами.

Просто представьте себе, лично вы проконтактировали с носителем или больным. У вас инкубационный период, который длится 5 дней. Вы пришли домой, перезаражали всех своих. Вы заболели, а у ваших близких еще плюс от 3 до 14 дней (инкубационный период- Прим.Ред). То есть, уже вы заболели, но еще примерно в течение 2 недель будут заболевать те, с кем вы контактировали. И дальше следующая, следующая, будет цепная реакция. В общем, примерно в течение месяца-двух абсолютно реален ежедневный подъем заболеваемости. Так сказать, геометрическая прогрессия. Но потом это должно резко прекратиться, по крайней мере, начать уменьшаться. Поэтому сейчас активно заболевают те, кто контактировали с теми, кто заболел в первую волну. Так что ничего удивительного нет, - заключил доктор Комаровский.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!