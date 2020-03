Жаропонижающие при коронавирусе: факты и фейки

Опасность использования ибупрофена при COVID-19 не подтверждена.

В последние недели практически весь мир существует в режиме чрезвычайной ситуации. Привычные схемы жизни экстренно меняются, а стресс и неопределенность создают благодатную почву для распространения неподтвержденных новостей.

Подобные случаи возникают не только в Казахстане, но и, к примеру, в Европе. Ярким примером стала распространяемая с начала марта информация о якобы существующей опасности приема препарата ибупрофен при коронавирусной инфекции. Лекарственные средства на основе этого препарата известны почти всем, поэтому резонанс получился огромный.

Фейк-новости в Европе

Вот один из эпизодов этой ситуации. В Европе по сети WhatsApp стало распространяться сообщение от некоей женщины, которая, утверждала, что ее подруга работает в Венском медицинском университете, где было проведено "маленькое исследование", показавшее, что ибупрофен усиливает негативное влияние коронавируса(1).

Венский медицинский университет сразу опроверг эти слухи, написав на своем сайте и в социальных сетях, что "это фальшивые новости, которые не имеют никакого отношения к MedUniVienna!"(2) . Похожие "вбросы" возникали в Ирландии, Франции и других странах и практически сразу получали официальное опровержение(3).

Французский пост

Проблема в том, что подобные "горячие новости" могут вызвать тревогу и желание "перестраховаться" даже у некоторых чиновников. Так, к примеру, 14 марта министр здравоохранения Франции Оливье Веран на своей странице в Twitter призвал в случае заражения COVID-19 избегать употребления нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), в числе которых был назван ибупрофен.

Надо отметить, что в конце поста министр все-таки написал, что по поводу их приема необходимо проконсультироваться с врачом(4), однако при перепечатывании его сообщения последний абзац часто просто игнорировали.

Официальная реакция

18 марта Европейское агентство лекарственных средств опубликовало срочный пресс-релиз, где указало, что "в настоящее время нет научных доказательств, устанавливающих связь между ибупрофеном и ухудшением состояния при COVID – 19"(5) .

Такой же позиции на сегодняшний день придерживается и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)(6), указавшая в сети Twitter, что "основываясь на имеющейся в настоящее время информации, ВОЗ не рекомендует отказываться от использования ибупрофена" при коронавирусе(7).

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 19 марта также официально заявило, что "не располагает научными данными, связывающими использование НПВП, таких как ибупрофен, с ухудшением симптомов COVID-19"(8) .

Важность вопроса

Столь активное обсуждение имеет основания, ведь повышенная температура – один из основных симптомов коронавирусной инфекции. Препараты на основе ибупрофена традиционно входят в число наиболее часто назначаемых средств при лихорадке, боли, воспалениях, в том числе и в младенческом возрасте.

До последней волны публикаций сомнений в возможности их использования при респираторных инфекциях у органов здравоохранения не было. Так, ибупрофен в Казахстане включен в клинический протокол лечения COVID-19, принятый Минздравом РК, в качестве препарата для купирования лихорадки у детей и взрослых(9).

МЗ РФ также включило ибупрофен в свои "Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"(10) , рекомендует его использовать и Гарвардский университет(11) .

Коронавирус в той или иной степени повлиял на всех нас, поэтому любая новость, имеющая отношение к этой болезни, сразу вызывает интерес.

Ситуация с ибупрофеном – показательный пример того, как в отсутствие научных исследований и официальных данных могут распространяться недоказанные сведения. В этих условиях необходимо, в первую очередь, следовать рекомендациям лечащих врачей, и наравне с личной гигиеной соблюдать и информационную.

