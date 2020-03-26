Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Туркестанской области выставлено 35 блокпостов

На специальных постах медики и полицейские измеряют температуру тел у всех водителей и пассажиров.

Фото : пресс-служба26 марта 2020, 12:42

В целях предупреждения и пресечения распространения коронавирусной инфекции на территории Туркестанской области, главой региона Умирзаком Шукеевым был принят целый комплекс мер, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы акима Туркестанской области, в качестве одной из таких мер - круглосуточные блокпосты, выставленные 18 марта на постах "Сауран" и "Шакпак" в сторону Алматы и Кызылординской области.

На специальных постах медики и полицейские измеряют температуру тел у всех водителей и пассажиров. Благодаря систематической работе круглосуточных блокпостов, были выявлены имена 56 пассажиров, прибывших с мужчиной, зараженным коронавирусом.

Напомним, автобус № 646 ФНБ 13 следовал по маршруту Нур-Султан - Шымкент. Подробная информация о пассажирах была зафиксирована сотрудниками станции Шакпак, расположенном в Тюлькубасском районе. На сегодняшний день эти граждане находятся на стационарном карантине. Вместе с тем, руководство области призывает жителей региона чётко соблюдать все меры предосторожности и рекомендации. В целом, с 18 марта на границе Туркестанской области выставлено 35 блокпостов. Из них 31 расположен в населенных пунктах и еще 4 на железнодорожных вокзалах и станциях.

В настоящее время на этих блокпостах на усиленный режим работы перешли 37 медицинских работников и сотрудников полиции.

Все новости по теме читайте здесь.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты