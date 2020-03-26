В Туркестанской области выставлено 35 блокпостов

На специальных постах медики и полицейские измеряют температуру тел у всех водителей и пассажиров.

В целях предупреждения и пресечения распространения коронавирусной инфекции на территории Туркестанской области, главой региона Умирзаком Шукеевым был принят целый комплекс мер, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы акима Туркестанской области, в качестве одной из таких мер - круглосуточные блокпосты, выставленные 18 марта на постах "Сауран" и "Шакпак" в сторону Алматы и Кызылординской области.

На специальных постах медики и полицейские измеряют температуру тел у всех водителей и пассажиров. Благодаря систематической работе круглосуточных блокпостов, были выявлены имена 56 пассажиров, прибывших с мужчиной, зараженным коронавирусом.

Напомним, автобус № 646 ФНБ 13 следовал по маршруту Нур-Султан - Шымкент. Подробная информация о пассажирах была зафиксирована сотрудниками станции Шакпак, расположенном в Тюлькубасском районе. На сегодняшний день эти граждане находятся на стационарном карантине. Вместе с тем, руководство области призывает жителей региона чётко соблюдать все меры предосторожности и рекомендации. В целом, с 18 марта на границе Туркестанской области выставлено 35 блокпостов. Из них 31 расположен в населенных пунктах и еще 4 на железнодорожных вокзалах и станциях.

В настоящее время на этих блокпостах на усиленный режим работы перешли 37 медицинских работников и сотрудников полиции.

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