Ребенок 16 часов просидел с трупом зараженной коронавирусом матери

Больница связалась со всеми сотрудниками и пациентами, которые контактировали с женщиной.

В США малолетний ребенок просидел около 16 часов в доме с трупом матери, у которой обнаружили коронавирус, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, тело 42-летней врача-маммолога нашли дома. Тест на COVID-19, проведенный после ее смерти, дал положительный результат. Смерть, по предварительным данным, наступила за 12-16 часов до обнаружения тела полицией. Кроме того, в это время в доме находился ребенок, которому, согласно данным, четыре или пять лет.

Больница, где работала погибшая, связалась со всеми сотрудниками и пациентами, которые контактировали с женщиной.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19, пандемией. Согласно последним данным, в мире заражены более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч умерли.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!