Как проходит транспортировка без ущерба экологии

Исследование на эту тему проводят с 2014 года.

Опубликован рейтинг открытости нефтегазовых компаний в сфере экологической ответственности, передает zakon.kz.

Исследование проводится с 2014 года Всемирным фондом дикой природы (WWF России) и группой компаний CREON в рамках проекта "Здравый смысл". В этом году 1-е место среди казахстанских компаний заняло АО "Интергаз Центральная Азия", являющееся дочерней компанией национального газового оператора АО "КазТрансГаз".

С этого года рейтинг приобрел статус Евразийского, к исследованиям нефтегазового сектора, кроме России и Казахстана, присоединился Азербайджан. Как сообщают организаторы, за 6 лет существования этого проекта, он доказал свою результативность. Нефтегазовые компании России и Казахстана все чаще ориентируются на результаты рейтинга для оптимизации процессов в области экологического менеджмента и внедрения новых подходов в области охраны окружающей среды.

Как сообщают организаторы, на прошедшем в январе 2020 года Всемирном экономическом форуме в Давосе доминировала экологическая повестка дня. Акцентировалось все на будущем глобальной энергетики и одним из самых главных критериев в работе нефтегазовых компаний сегодня является корпоративная ответственность в области защиты окружающей среды, которая все более определяет ответственное инвестирование.

В этом году в рейтинг были включены не только добывающие, но и все дочерние компании национальной нефтегазовой компании КазМунайГаз, работающие по направлению переработки и транспортировки. Всего в список вошли 17 отечественных нефтегазовых компаний, которые являются дочками АО НК "КазМунайГаз".

Список этих компаний определялся организаторами по объемам добычи нефти, газового конденсата и нефтепродуктов в соответствии с данными минэнерго Казахстана. В итоге, 1 место получило АО "Интергаз Центральная Азия", 2 место АО "Эмбамунайгаз", 3 место АО "КазТрансОйл". Надо отметить, что АО "Интергаз Центральная Азия" получает высокую оценку за вклад в экологию уже не первый раз, компания является лауреатом гран-при конкурса по социальной ответственности бизнеса "Парыз" именно в этой номинации.

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