Как казахстанцы пытаются обойти блокпосты в Нур-Султане

31 нарушитель арестован на 15 суток.

В столице Казахстана с 19 по 25 марта зарегистрировано 56 фактов незаконного пересечения границ карантинной зоны, передает zakon.kz.

Об этом сообщил начальник департамента полиции города Ержан Саденов.

За отмеченный период зафиксировано 56 фактов пересечения карантинной зоны в Нур-Султане, 31 нарушитель подвергнут к административному аресту на 15 суток, девятерым наложен штраф в размере 10 МРП, а в отношении остальных 16 лиц материалы направлены в суд, – отметил Саденов на официальном сайте акимата Нур-Султана.

Из 56 попыток незаконного пересечения границ карантинной зоны, по данным полиции, 10 фактов составили нарушения требований карантина автомобильным транспортом.

Люди пытались проехать карантинную зону объездными путями, в том числе по полям. Все такие факты пресечены. К примеру, за кольцом карантинной зоны у нас есть населенный пункт: нарушитель пытался пешком пронести в деревню 5 литров водки. Но факт был пресечен, – сообщил Саденов.

Отметим, что 19 марта столичный департамент полиции переведен на особый режим несения службы. В этой связи по периметру Нур-Султана, охватывая поселки Жибек жолы, Косшы, Караоткел, Талапкер и Коянды, совместно с органами здравоохранения, военнослужащими Национальной гвардии и Министерства обороны выставлены семь блокпостов для ограничения въезда и выезда всех видов транспортных средств и передвижения граждан по всем направлениям.

Между постами работают оперативные группы, которые наделены вездеходным транспортом, а с воздуха за нарушениями следит полицейский дрон. По данным полиции, на сегодняшний день через блокпосты проехало транзитным маршрутом по объездной дороге при сопровождении патрульных нарядов более двух тысяч автомашин и 3 600 граждан.

Кроме того, под координацией прокуратуры города Нур-Султана, в целях обеспечения соблюдения законности при реализации мер и временных ограничений, созданы мобильные группы из числа сотрудников прокуратуры, полиции и гос.доходов. В период с 16 по 25 марта в Нур-Султане правоохранителями проверены все увеселительные и досуговые заведения на предмет соблюдения карантинного режима.

Всего более двух тысяч заведений. Это рестораны, кафе, бары, караоке-бары, ночные клубы, бильярдные, компьютерные клубы, пункты общественного питания, бани, сауны и другие. На момент проверки функционировали 75 объектов, владельцы которых за нарушение карантинного режима привлечены к административной ответственности, из них два владельца саун подвергнуты административному аресту на пять суток, а другие нарушители оштрафованы на 10 МРП.

Около 1 900 объектов по ранним предупреждениям и требованиям органов внутренних дел прекратили свою деятельность на период чрезвычайного положения. Кроме того, за указанный период выявлено 30 фактов незаконной реализации медицинских масок и антисептиков, по которым за занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации составлены административные материалы, все они оштрафованы.

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