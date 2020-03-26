Глава ВОЗ признал карантин неэффективным в борьбе с коронавирусом

Странам не следует ожидать, что строгие карантинные меры сами по себе помогут победить пандемию коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения призывает страны использовать национальный карантин для проведения большего количество тестов на новый коронавирус. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Рига.

Чтобы замедлить распространение COVID-19, многие страны предприняли беспрецедентные меры, которые привели к значительным социальным и экономическим потерям. Закрываются школы и малый бизнес, отменяются спортивные события, людей призывают оставаться дома… Но призывы оставаться дома и прекращение передвижения населения дает дополнительное время и снижает давление на системы здравоохранения. Но только эти меры не приведут к искоренению эпидемии, - сказал он.

По словам гендиректора ВОЗ, государства теперь должны воспользоваться этой возможностью и еще активнее выявлять и тестировать на наличие нового коронавируса. Он подчеркнул, что власти таким образом "создали второе окно возможностей" и должны использовать его.

Странам необходимо сделать следующие шесть шагов:

1) увеличить число работников здравоохранения, обучить их и дислоцировать;

2) ввести систему обнаружения подозрительных случаев заболевания;

3) увеличить производство, качество и доступность тестов;

4) приспособить помещения для лечения и карантина пациентов;

5) создать план карантина и придерживаться его;

6) направить все усилия правительства на подавление и контроль COVID-19.

Эти меры помогут остановить передачу вируса, чтобы после отмены карантинных мер пандемия не возобновилась. Никто не хочет открыть магазины и школы только для того, чтобы быть вынужденным закрыть их снова. Выявление заболевших, их изоляция и лечение - это не только самый быстрый способ остановить экономические и социальные ограничения, это также самый лучший способ избежать их. Это особенно важно для стран, система здравоохранения которых может не выдержать количества заболевших, как мы уже видели это в странах, где вирус передавался внутри сообществ, - сказал гендиректор ВОЗ.

Он напомнил, что соблюдение дистанции не должно означать социального дистанцирования: необходимо регулярно общаться с пожилыми родителями, соседями, друзьями и родственниками, которые живут одни или в домах престарелых, чтобы те знали, что их помнят и любят.

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