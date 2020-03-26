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Глава ВОЗ признал карантин неэффективным в борьбе с коронавирусом

Странам не следует ожидать, что строгие карантинные меры сами по себе помогут победить пандемию коронавируса.

Фото : 24tv.ua26 марта 2020, 16:19

Всемирная организация здравоохранения призывает страны использовать национальный карантин для проведения большего количество тестов на новый коронавирус. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Рига.

Чтобы замедлить распространение COVID-19, многие страны предприняли беспрецедентные меры, которые привели к значительным социальным и экономическим потерям. Закрываются школы и малый бизнес, отменяются спортивные события, людей призывают оставаться дома… Но призывы оставаться дома и прекращение передвижения населения дает дополнительное время и снижает давление на системы здравоохранения. Но только эти меры не приведут к искоренению эпидемии, - сказал он.

По словам гендиректора ВОЗ, государства теперь должны воспользоваться этой возможностью и еще активнее выявлять и тестировать на наличие нового коронавируса. Он подчеркнул, что власти таким образом "создали второе окно возможностей" и должны использовать его.

Странам необходимо сделать следующие шесть шагов:

1) увеличить число работников здравоохранения, обучить их и дислоцировать;

2) ввести систему обнаружения подозрительных случаев заболевания;

3) увеличить производство, качество и доступность тестов;

4) приспособить помещения для лечения и карантина пациентов;

5) создать план карантина и придерживаться его;

6) направить все усилия правительства на подавление и контроль COVID-19.

Эти меры помогут остановить передачу вируса, чтобы после отмены карантинных мер пандемия не возобновилась. Никто не хочет открыть магазины и школы только для того, чтобы быть вынужденным закрыть их снова. Выявление заболевших, их изоляция и лечение - это не только самый быстрый способ остановить экономические и социальные ограничения, это также самый лучший способ избежать их. Это особенно важно для стран, система здравоохранения которых может не выдержать количества заболевших, как мы уже видели это в странах, где вирус передавался внутри сообществ, - сказал гендиректор ВОЗ.

Он напомнил, что соблюдение дистанции не должно означать социального дистанцирования: необходимо регулярно общаться с пожилыми родителями, соседями, друзьями и родственниками, которые живут одни или в домах престарелых, чтобы те знали, что их помнят и любят.


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