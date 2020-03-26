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Будут ли ужесточать меры по пребыванию на улицах Алматы и Нур-Султана

Больше всего заболевших в Нур-Султане.

Фото : zakon.kz26 марта 2020, 16:32

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев ответил на вопрос о возможном ужесточении мер за пребывание на улице в период карантина в Алматы и Нур-Султане, передает корреспондент zakon.kz.

- За последний день поступили свыше двух десятков вопросов о возможном ужесточении мер по части пребывания граждан на улице. Данный вопрос находится на рассмотрении государственной комиссии. Заседание состоится сегодня. О ее результатах будет проинформировано в СМИ, — сообщил Абаев.

На сегодня, по его словам, зарегистрировано 109 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших в Нур-Султане.

При этом за последние сутки выявлено 14 случаев. Из них в 9 случаях пациенты уже находились в стационаре на карантине.

- Из них трое из числа близкого контакта ранее зарегистрированных случаев, один пассажир с прибывшего рейса в аэропорт в Нур-Султане 25 марта и пять человек в процессе мониторинга за лицами, находящихся в стационаре с ОРВИ тяжелого течения с подозрением на пневмонию. Остальные выявлены в процессе проведенного мониторинга за лицами из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Проведена работа по их госпитализации в стационар. Также начата работа по изоляции лиц из числа их близкого контакта, — объяснил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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