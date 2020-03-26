ГК "БИПЭК АВТО-АЗИЯ АВТО" оказала помощь штабам по борьбе с коронавирусной инфекцией

30 автомобилей переданы в города Нур-Султан, Алматы и Усть-Каменогорск.

ГК "БИПЭК АВТО-АЗИЯ АВТО" передала 30 автомобилей в штабы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Для оснащения блокпостов: 15 автомобилей в г. Нур-Султан, 10 – в г. Алматы. В Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области передано 5 автомобилей, передает zakon.kz.

Отгрузка и передача прошла 25 марта.

Ежедневно мы следим за новостями в стране и сопереживаем каждому, кому пришлось столкнуться с распространяющейся инфекцией.

В это сложное время никто не должен оставаться в стороне от общего дела", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев в своем обращении к соотечественникам. Поддерживая инициативу Елбасы, Группа Компаний "БИПЭК АВТО-АЗИЯ АВТО", как социально ответственная компания, готова оказать свою помощь. Мы осознаем, что это наше общее дело, общая задача, которая стоит перед каждым казахстанцем. Руководством компании было принято решение выделить 30 автомобилей в штабы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Помимо этого, компания покрывает все расходы на содержание переданных автомобилей и предоставляет водителей на время чрезвычайного положения в республике. Сила нашей страны – в единстве. Мы способны пережить это время, поддерживая и помогая друг другу. От лица Группы Компаний "БИПЭК АВТО-АЗИЯ АВТО" желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, сил и терпения, - прокомментировал генеральный директор АО "АЗИЯ АВТО" Ерик Сагымбаев.

Нур-Султан, Алматы, мы с вами!

С введением чрезвычайного положения в стране, компанией реализован ряд противоэпидемических и профилактических мероприятий среди сотрудников.

Отметим, что в целях безопасности и удобства клиентов, "БИПЭК АВТО" ввели систему онлайн-продаж автомобилей. Теперь все этапы, от выбора автомобиля и до получения документов для оплаты, доступны на официальном сайте компании.

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