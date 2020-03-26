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В Атырау оштрафовали санврача

Оштрафована на 480 тысяч тенге.

Фото : mgorod.kz26 марта 2020, 17:52

Подозреваемая выдавала санитарные книжки без прохождения санитарно-эпидемиологического исследования, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Как сообщили в антикоррупционной службе по Атырауской области, ведущий специалист ГУ "Атырауского городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг" была осуждена за выдачу санитарных книжек без прохождения санитарно-эпидемиологического исследования.

- Ихсангалиева подозревалась в завладении путем мошенничества денежными средствами обратившихся лиц за выдачу санитарных книжек без прохождения санитарно-эпидемиологического исследования. 19 марта приговором суда №2 Атырау она была осуждена к штрафу в размере 480 тысяч тенге. Также ее пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе, - пояснили в антикоррупционной службе по Атырауской области.


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