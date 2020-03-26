В паводкоопасные регионы Акмолинской области направляются дополнительные силы спасателей

Для противостояния природной стихии в области задействовано порядка тысячи единиц спецтехники.

Гидрометеорологическая ситуация в весенний период традиционно прогнозирует угрозу паводков в Акмолинской области, передает zakon.kz.

Местными властями принимаются все меры для безопасного прохождения этой поры, однако, угроза подтопления некоторых населенных пунктов еще пока сохраняется, сообщает управление внутренней политики области.

Для противостояния природной стихии в области задействовано порядка 1 тыс. единиц спецтехники, силами которых с населенных пунктов вывезено уже более 1,9 млн. кубометров снега, что в 3,5 раза больше чем в прошлом году. Также заготовлено свыше 100 тыс. мешкотары и 32,6 тыс. тонн инертных материалов. Продолжается очистка логов, арыков, водопропускных сооружений и откачка воды.

К числу регионов, ежегодно подверженных такому риску, относятся Атбасарский и Астраханский районы, где опасение исходит от разливающихся рек и талых вод с полей.

Сегодня департаментом по чрезвычайным ситуациям в помощь местным службам Атбасарского и Астраханского районов в проведении аварийно-спасательных работ направлены сформированные колонны из 57 спасателей и 15 единиц техники, - проинформировал начальник ведомства Алексей Советов.

По-прежнему сохраняется угроза населенным пунктам Аршалынского и Целиноградского районов, где противопаводковые мероприятия ведутся круглосуточно. Уже вывезено более 842 тыс. кубометров снега и откачено 17,7 тыс. кубов талых вод.

Напомним, ранее в пристоличные регионы для усиления аварийно-спасательных работ направлено 70 спасателей.

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