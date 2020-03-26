"Скажем нет коронавирусу!" В Алматинской области проводятся все необходимые меры

В регионе подготовлено сто пятьдесят инфекционных коек для лечения пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.

В Алматинской области своевременно проводятся все работы по предотвращению распространения коронавируса. Аким области Амандык Баталов лично контролируют ситуацию. На сегодняшний день в области подготовлены больницы, открыты санитарные блок посты и начата работа над реализацией Дорожной карты занятости, передает zakon.kz.

В регионе подготовлено сто пятьдесят инфекционных коек для лечения пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция, 800 провизорных и 1217 карантинных коек. При необходимости количество коек будет увеличено. Кроме того, имеется свыше двухсот реанимационных мест, для лиц с подозрением и в случае подтверждения коронавирусной инфекции. В центральных районных больницах создана мобильная группа по выявлению ложной информации о коронавирусе. В 17 районах и в 2 городах работают по одной команде, они отвечают на все поступившие вопросы. Подводя итоги, в этом регионе во всех медицинских учреждениях есть достаточное количество масок и медикаментов, также они работают в усиленном режиме

По словам Амандыка Баталова, сейчас очень важно не дать распространиться вирусу, поэтому на выездах из города Алматы установлены 16, а в Талдыкоргане поставлены 4 круглосуточных санитарных постов. На блок-постах вокруг Алматы проводится дезинфекция транспрорта и груза. На местах круглосуточно дежурят наряды полиции и сотрудники СЭС. Дежурные полностью обеспечены тепловизорами, медицинской маской и специальными костюмами.

Не мало важно, что местные власти продлили закрытие МЦПС "Хоргос", усилен контроль на пропускных пунктах на казахстанско-китайской границе. В частности, каждая фура подвергается тщательной дезинфекции, а водители проходят санитарный осмотр. Всего в регионе имеется 6 таможенных постов. Каждая заезжающая фура на пропускной пункт "Нур Жолы", как минимум два раза, проходит дезинфекцию. Специалисты производят тщательную обработку кабины грузового авто. Все это происходит без контакта с прибывшим. В настоящее время на пропускном пункте имеется порядка 20 аппаратов термометрии. Кроме этого, на таможенном посту достаточно как средств защиты, так и санврачей.

В регионе также в соответствии с постановлением во всех производственных помещениях вводится усиленный санитарно-дезинфекционный режим. В зданиях с массовым и длительным пребыванием граждан будут установлены специальные приборы (санитарайзеры) с дезинфицирующим средством для обработки рук.

Для предотвращения поднятия цен на социально-значимые товары в регионе организован ежедневный мониторинг розничных цен и запасов продовольственных и непродовольственных товаров. На сегодня в Жетысу социально-значимых товаров в достаточном количестве. Также акимат области сотрудничают с компанией "Азия Агро-фуд" по производству муки и у жителей Алматинской области есть возможность купить муку по 130 тенге за килограмм. Во избежание спекуляций, каждому человеку будут продавать только по одному мешку. Аким области поручил ответственным лицам контролировать цены на продовольственные товары и отметил, что за повышение каждый районный аким будет отвечать лично, поэтому нужно работать и следить за ситуацией.

Не остаются в стороне бизнесмены и волонтеры региона. Например, волонтеры доставляют бесплатные социальные пакеты с продуктами и средствами гигиены многодетным Алматинской области. Работа ведется по всей области, заявки принемаются в режиме "онлайн". На сегодняшний день в рамках акции "Бір біргеміз" 581 семьям оказана помощь на сумму 7 млн. 835 тысяч тенге. В свою очередь предприниматели области поддержали обращение Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. В своих заявлениях предприниматели отметили, что полностью разделяют инициативу о сплочении в борьбе с коронавирусом. Например, фонд Болата Назарбаева "Салиқалы ұрпақ" выделил 150 миллионов тенге собственных средств на борьбу с вирусом COVID-19. В свою очередь, компания "SADU development" направили 18 тыс. флаконов этилового спирта медицинским специалистам, сотрудникам МВД, ЧС и других сфер, принимающим активное участие в борьбе с коронавирусом в городе Алматы.

Особое внимание уделяется трудоустройство жителей в рамках Дорожной карты занятости. По словам Амандыка Баталова , за счет реализаций данной программы будет создано 27,3 тысяч рабочих мест.

Как вы знаете, Глава государства Касым-Жомарт Токаев 23 марта на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению на реализацию "Дорожной карты занятости" поручил выделить 1 трлн. тенге. Из них для нашего региона выделено 109,2 млрд. тенге. В первую очередь важно решить вопрос занятости населения. Так как в связи с коронавирусом многие жители области остались без работы. Нужно создать условия их семьям, открыть новые рабочие места, - сказал он.

По данным управления здравоохранения области , под наблюдением медицинских работников находится 282 человек, из них в стационарном лечении - 84 человека, домашний карантин – 198.

В инфекционном отделении – 1 пациент: Карасайская ЦРБ – 1 прибывший из Саудовской Аравии рейсом Стамбул-Бишкек, вирусолог положительный результат.

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