Стартовал первый в истории виртуальный саммит G20

Темой экстренного саммита заявлены пандемия COVID-19 и ее влияние на глобальную экономику.

Начался первый в истории виртуальный саммит "Большой двадцатки", посвященный мерам по борьбе с коронавирусом, передает zakon.kz.

В G20 в этом году председательствует Саудовская Аравия, отмечает РИА Новости.

Мы проводим нашу встречу, демонстрируя нашу ответственность как лидеров крупнейших экономик мира противостоять пандемии коронавируса, которая требует от нас принятия решительных мер на различных уровнях, - сказал король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Ко внеочередному саммиту "группы 20" присоединились также Россия, Испания, Иордания, Сингапур и Швейцария. Вьетнам будет представлять стран АСЕАН, ЮАР - Африканский союз, ОАЭ - Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива, а Руанда - Новое партнерство в интересах развития Африки.

Международные организации представляют ООН, ВОЗ, ВТО, Продовольственная и сельскохозяйственная организация, Международная организация труда, ОЭСР, группа Всемирного банка, Совет по финансовой стабильности, МВФ.

Темой экстренного саммита заявлены пандемия COVID-19 и ее влияние на глобальную экономику.

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