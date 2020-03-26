Информация о возможности пересечения границы Алматы за плату не подтвердилась

В одном случае, как оказалось, мужчина услышал разговор женщин и решил эти сплетни выложить у себя на странице.

Департамент полиции Алматы провел проверку по шести постам в социальных сетях о платных въездах в карантинную зону, передает zakon.kz.

Мониторинг социальных сетей и общественного настроения нами проводится круглосуточно. На сигналы о возможности пересечения границы городу за определенную плату сразу же берутся на вооружение и следуют незамедлительные меры. С начала введенного в городе карантина были проверены на достоверность 6 аналогичных информационных постов – и все они не подтвердились: в одном случае, как оказалось, мужчина услышал разговор женщин и решил эти сплетни выложить у себя на странице, в другом случае – автор сообщения изложил на стене в Фейсбук свою фантазию, посетившую его в пьяном угаре. К сожалению, эти факты свидетельствуют о низком уровне самосознательности граждан, которые и в без того непростое время в поисках хайпа и популярности спекулируют ложными сведениями, умышленно вводя общественность в заблуждение, - сообщил начальник Департамента полиции города Алматы полковник полиции Канат Таймерденов.

Глава алматинской полиции, вместе с тем, отметил, что в отношении авторов фейковых сообщений в настоящее время проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 274 ч.4 УК РК. Распространение заведомо ложной информации в период чрезвычайного положения предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Мы живем в правовом государстве. Поэтому в решении любых жизненных ситуаций необходимо следовать букве закона и не искать иных методов их разрешений. Я с полной ответственностью заявляю, что в настоящее время обстановка на 27 блокпостах, установленных по периметру города, стабильна. Сотрудниками полиции и представителями других задействованных служб ведется преимущественно разъяснительная и консультационная работа. Фактов коррупционного характера не зарегистрировано. Важно, чтобы граждане осознавали: меры, принимаемые сегодня – исключительно во благо и здоровье общества. Мы должны, сообща, противостоять этому недугу и не дать ему распространиться, - резюмировал полковник Таймерденов.

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