Передается ли коронавирус через слезы, ответили ученые

Сингапурские ученые-офтальмологи из Национальной университетской больницы собирали и анализировали образцы слез у 17 пациентов с COVID-19.

Ученые изучили распространения коронавирусной инфекции через слезы, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Результаты исследования были опубликованы в журнале Американской академии офтальмологии Ophthalmology.

Известно, что коронавирус распространяется через мельчайшие капли слизи, выделяемые при кашле или чихании, но до сих пор оставалось неясным, распространяется ли вирус через другие жидкости организма, например, через слезы. Существовала гипотеза, что носоглоточная система служит проводником для вирусов, которые могут распространяться из верхних дыхательных путей в глаза.

Сингапурские ученые-офтальмологи из Национальной университетской больницы собирали и анализировали образцы слез у 17 пациентов с COVID-19 с момента появления первых симптомов и госпитализации, и до момента полного выздоровления — в среднем в течение 20 дней. Параллельно, в течение того же периода исследователи брали контрольные образцы из задней части носа и горла пациентов.

Пробы анализировались методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) — одним из наиболее точных методов анализа, доступных на сегодняшний день. На протяжении всего периода исследования ни в одной пробы слез не было выявлено вируса SARS-CoV-2, в то время как нос и глотка были полны вирусом.

Руководитель исследования Иван Сеа Ю Джунь (Ivan Seah Yu Jun) в пресс-релизе Американской академии офтальмологии отмечает, что, по его мнению, вероятность передачи вируса через слезы очень мала. Косвенным подтверждением этого вывода, считает ученый, является и то, что ни у одного из пациентов, принимавших участие в исследовании, не было конъюнктивита, и вообще воспаления глаз наблюдаются только у 1–3 процентов людей с коронавирусом.

Ученые подчеркивают, что отсутствие вируса в слезах не означает того, что он не может проникнуть в организм человека через слизистую оболочку глаз. Поэтому необходимо все так же стараться не касаться глаз руками и мыть руки как можно чаще. Вирус, оставшийся на поручнях в транспорте, дверных ручках, монетах и других поверхностях, легко инфицирует слизистую глаз. Защищать глаза надо и при близком контакте с потенциально инфицированным человеком, чтобы частицы жидкости от него не попали в глаза.

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