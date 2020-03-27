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Рост семейного насилия во время карантина зафиксировали во Франции

Число случаев семейных ссор, потребовавших вмешательства сил правопорядка, за неделю выросло на 32%.

Фото : eurasialaw27 марта 2020, 08:36

Число случаев внутрисемейного насилия во Франции значительно выросло после введения строгих ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

С 17 марта во Франции введены строгие ограничения на передвижения людей как минимум на две недели. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины.

В зоне ответственности жандармерии число случаев семейных ссор, потребовавших вмешательства сил правопорядка, за неделю выросло на 32%. В зоне ответственности префекта полиции Парижа этот показатель еще выше – 36%, сообщил министр в эфире телеканала France2.

Число случаев заражения коронавирусом во Франции, по последним данным, составляет сейчас 29 155, скончались 1696 человек.


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