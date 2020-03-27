Автобусный парк в Нур-Султане закрыли на карантин

Работник автобусного парка №1 оказался контактным по коронавирусу.

В Нур-Султане закрыли на карантин автобусный парк №1, сообщает zakon.kz.

Транспортня компания City Transportation Systems заявила, что работник автобусного парка №1 оказался контактным по коронавирусу.

В ходе мониторинга выявлено, что работник автобусного парка №1 оказался контактным по коронавирусу. Для обеспечения безопасности сотрудников и пассажиров данный автопарк закрыт на карантин. Проведена дезинфекция всей территории автопарка, автобусов. Близких контактирующих с сотрудником положили в стационар, часть - на домашнем карантине, - говорится в сообщении, опубликованном на странице транспортной компании City Transportation Systems в Facebook.

Как отмечается, с 27 марта 2020 года в столице вход через переднюю дверь автобуса для пассажиров запрещён, водители огорожены отделяющей лентой. Отменена оплата наличными средствами - проезд будет производиться только за безналичный расчет. (На сегодня доля безналичной оплаты проезда составляет 98%).

С 26 марта сокращено время курсирования – автобусы ездят до 19 часов.

С 28 марта приостанавливается курсирование всех пригородных маршрутов, находящихся в карантинной зоне. Это поселки Косшы, Тайтобе, Жибек Жолы, Талапкер, Коянды, Кызылсуат, Алтынсарина, Дачный поселок "Нұрлы" (№ 301, 302, 303, 304, 306, 307, 313, 314, 319, 320, 321, 322, 326).

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!