Волонтеры: Мы стараемся помогать нуждающимся, но люди часто нетерпимые

Волонтеры стараются помогать нуждающимся, но некоторые пытаются воспользользоваться помощью, чтобы получить бесплатные продукты. Звонят и те, чьи дети отказываются помогать своим родителям.

Чрезвычайное положение, пандемия и карантин для многих стали неожиданностью. Люди оказались изолированными от общества, один на один со своими проблемами. Пожалуй, сейчас, как никогда, в каждом проявляются его человеческие качества. Одни продолжают игнорировать мировое распространение коронавирусной инфекцией, считая, что вирус - способ манипулировать обществом. Другие – скупили все мыслимое и немыслимое с магазинных прилавков и сидят дома. Третьи – пытаются помогать тем, кто оказался в сложной ситуации, по мере возможности.

В этом году количество волонтерских организаций в стране резко возросло. И не удивительно - в дело вмешалась политика. Сейчас сложно различить, какая из организаций ловит хайп, а какая работает, стараясь реально помогать нуждающимся.

О том, чем во время коронавируса занимаются волонтерские организации, кто им помогает, и как на помощь реагируют люди редакция zakon.kz поговорила с председателем Национальной волонтерской сети и республиканского фронт-офиса волонтеров Верой Ким.

За плечами у нее 20 лет волонтерского стажа. Была волонтером, потом зарегистрировала первую волонтерскую организацию в Павлодаре, стала координатором, потом руководителем, и уже позже в столице создала Единую национальную волонтерскую сеть.

Сеть объединяет волонтерские инициативы, организации по Казахстану, которые занимаются реализацией разных видов деятельности. Например, помощь животным, поднимает гендерные вопросы, помогает инвалидам, пожилым людям и так далее.

Например, в Актюбинске есть общество по защите прав парализованных граждан и туда входят люди, у которых похожие проблемы со здоровьем. И они помогают такой же категории граждан, обучают волонтеров, сами являются волонтерами. Они помогают тем, кто еще больше нуждается в помощи, - рассказала о деятельности организации Ким.

- А что вы делаете сейчас, когда у нас карантин и коронавирус?

- В Алматы мы объединились с организацией "Я-алматинец", "Красный полумесяц", "Лидер.кз", "Клуб Добряков" и другими в единый волонтерский штаб и помогаем совместно с фермерами (они поставляют продуктами питания такие как, лук, картофель, морковь) и сетью "Магнум" (продовольствие, крупы) людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Наши волонтеры делают все. Начиная от получения этой продукции, сутками занимаются разгрузкой (тут спортивные организации подключились), фасуют эти продукты, затем отвозят тем, кто нуждается к помощи. Приоритет у нас сейчас – пожилые люди, которые больше подвержены заражению КРИ. И эта доставка у нас происходит бесконтактно для минимизации рисков. Все наши волонтеры в масках, перчатках развозят эти продовольственные пакеты многодетным, у кого сгорел дом, всем кому нужна помощь.

Если говорить о столице, то здесь у нас сформирован небольшой штаб, где мы совместно с "Магнумом", "Астана-жастары" и другими организациями занимаемся помощью, каждый на своем этапе. Например, одни фасуют в магазине эти продукты, другие занимаются логистикой, списками, третьи – развозят. Мы открыли на нашем портале qazvolunteer.kz, страницах Национальной волонтерской сети целые объявления и ряд номеров "горячей линии", по которым мы принимаем заявки от людей.

Но нам звонят не только за тем, чтобы мы доставили продовольствием. Некоторые предлагают свою помощь в качестве волонтеров, говорят "мы сейчас на карантине дома, мы хотим помочь". Кто-то говорит, что им нужна помощь, кто-то, что соседям нужна. К нам бабушка, например, одна обратилась и рассказала, что ее дети еще не смогли вернуться из заграничной поездки, и некому сходить в магазин. Хотя деньги у этой женщины есть, и она не просила бесплатных продуктов. Также мы помогаем сходить в аптеку, прогуляться с животными, потому что инвалиды или пожилые люди боятся выйти на улицу. Мы сейчас по возможности стараемся вот такую помощь людям оказывать.

Сегодня мне утром написала женщина и сказала, что она тоже многодетная, но у нее есть машина, а потому она тоже хочет помогать.

- А много людей пытаются вас обмануть и пытаются получить бесплатно продукты, хотя не нуждаются?

- Все бывает, так, есть люди, которые действительно хотят помочь и нуждаются в помощи, и те, кто хочет воспользоваться этой ситуацией. И в Алматы, и в Нур-Султане были такие ситуации, когда наши волонтеры приезжали на место и видели, что эти люди совершенно не нуждаются в помощи: живут в хорошей квартире, с ремонтом, и что они просто хотели получить этот набор, но не знаю зачем. Бывало, что приезжали в частный сектор, а там какие-то коттеджи. Как-то наши волонтеры приехали в частный сектор, и там действительно стоит времянка, из которой вышла бабушка. А рядом стоял большой дом, и мы спрашиваем: "а кто живет там?". Она ответила: "мои дети". И тут такая ситуация, она вроде действительно нуждается в помощи, но рядом дети, которые обязаны помогать и содержать родителей, и это страшно. А бывало, что в квартире сидит бабушка и дедушка, а рядом лежит жлоб, извиняюсь. А еще бывает, что люди, которые получили помощь от акимата, они повторно звонят нам. Поэтому мы ведем единый список. Каждый день принимаем заявки и совместно с акиматом и с "Астана-Жастары" сверяем базы, чтобы не получилось дублирования.

- Люди, наверное, очень благодарны, получая такую помощь?

- Честно говоря, люди зачастую нетерпимые. Например, звонит женщина, говорит, что она многодетная мать и ей нужна помощь. Мы говорим, что мы приняли заявку и на ее обработку уйдет 2-3 дня, потому что есть люди, которые обратились раньше. Но люди не понимают, они звонят в день по 10 раз – когда мне привезут? А мне точно привезут? Многие звонят: "я остался без работы, привезите мне тоже, если не привезете, я буду жаловаться!". Многие люди говорят: "вы же волонтеры, вы должны нам помогать, вы должны то и то сделать". Мне иногда хочется сказать: "волонтеры вообще никому ничего не должны". Мы помогаем тем, кто нуждается, и конечно, мы готовы оказать помощь, но иногда это не корректное отношение бьет по рукам.

- Но вы говорите, что много и тех, кто предлагает свою помощь.

- Да, к нам недавно обратилась инициативная группа девочек, они предложили раздать волонтерам бесплатно маски, они их сами шьют. И сегодня они привезут порядка 100 повязок и предложили добавить маски в пакеты пожилым людям. И это совершенно обычные молодые девочки. Сегодня они не смогли сами привезти маски, потому что шили их до 5 утра, за масками поехали волонтеры. К счастью, добрых людей всегда оказывается больше.

- А как происходит взаимодействие с другими общественными, волонтерскими организациями?

- Некоторые организации говорят, что не хотят присоединяться к какой-то группе, потому что есть какая-то конкуренция. Но сейчас, мне кажется, настало такое время, когда организации не должны смотреть на взаимоотношения друг с другом, конкуренцию. Мы же не можем сказать: "вот вы можете совершать добрые поступки, а вы нет". Сейчас такое время, когда мы должны объединиться ради одной цели, и это важно.

- Как бизнес откликается на призывы оказывать помощь, с кем вы чаще работаете?

- В Нур-Султане "Магнум" хорошо откликнулся, а они могли бы и не помогать. В Алматы это главы каких-то небольших фермерских хозяйств нам отправляют фуры с продуктами питания, овощами. Есть маленький бизнес, готовый помочь масками. Вчера позвонили из Атырау, там есть бизнесмены, которые готовы предоставить машины, помогать продуктами питания, разгрузкой, развозкой. То есть бизнес откликается. Чаще мелкий и средний. Маленькие кафе, например, кофейни помогают, они нашим волонтерам предоставляют обеды и чай горячий. Кто как может, присоединяются и это очень классно. Иногда нам не приходится просить, потому что они сами выходят на связь.

- А что на счет пожертвований от казахстанцев? У вас есть какой-то счет, куда можно скинуть деньги?

- На данный момент ни мы (находится в столице – от авт.), ни Алматы не принимаем деньги от населения, хотя звонки уже поступали. Люди боятся выходить из дома, но они готовы перечислить средства. Мы сейчас понимаем, что брать деньги – это достаточно большая ответственность. Нужно, чтобы все было прозрачно, нужно будет отчитываться перед населением за каждую тенге. В Алматы сейчас разрабатывают систему лэндинга, чтобы люди могли перечислять и видеть, куда тратятся деньги. Мы тоже думаем, как лучше сделать, чтобы это было прозрачно.

- Часто люди боятся звонить в какие-то организации, опасаясь мошенников. Как отличить мошенников от волонтеров?

- Сегодня безопасность очень важна. Сегодня мы пришли к одной бабушке, она ветеран ВОВ. Она сказала, что позавчера ее ограбили. К счастью, они не прикрывались волонтерами. Пришла женщина, сказала, что она из какой-то поликлиники, и пока эта бабушка пошла за какими-то документами, женщина ее ограбила, забрала документы, все то, что по близости было, она забрала и ушла.

Национальная волонтерская сеть на протяжении 6 лет помогала труженикам тыла и ветеранам ВОВ по всему Казахстану, это более 35 городов. И когда к нам обращаются наши, мы потом их обзваниваем и предупреждаем, потому что они нам доверяют, чтобы они знали, кто придет, чтобы они открыли дверь. Мне кажется, нужно подстраховываться и когда кто-то говорит, что хочет помочь, нужно перезванивать, спрашивать. Есть ли такая организация, можно ли ей доверять. Звонить в тот же акимат или другие инстанции.

Что касается нас, то мы совершенно открыты, потому что в соцсетях мы вывешиваем свои "горячие линии". И любой желающий может открыто позвонить, написать, и конечно, нужно доверять официальным источникам. Смотреть, когда эта организация открылась, появилась в соцсетях. И было бы хорошо созвониться с теми, кому эта организация успела уже помочь.

Средний возраст волонтеров Национальной волонтерской сети – 35 лет. Молодежи среди них не так много. Главный принцип волонтерства – добровольность, а потому большая часть тех, кто готов помогать другим, это состоявшиеся люди, способные потрать пару часов в день на общественную деятельность.

В ходе беседы Ким обратила внимание, что люди зачастую путают волонтерство с чем-то другим. Например, с работой партий, церкви и так далее. И отметила, что главный принцип такой деятельности – добровольность, а потому принуждать никого заниматься волонтерством - нельзя.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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