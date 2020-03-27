Для такси и служб доставки в Казахстане разработают строгие правила

Будут разработаны циркуляры - Абаев.

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев на брифинге рассказал о работе такси и служб доставки во время чрезвычайного положения в Казахстане, передает zakon.kz.

По его словам, будут разработаны циркуляры.

Для общественного транспорта, служб такси, служб доставки еды будут разработаны циркуляры, предусматривающие соблюдение строгих санитарных норм, - уточнил министр.

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