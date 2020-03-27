Антикоррупционная служба провела анализ коррупционных рисков в подразделениях

В рамках административного производства коррупционные риски возникают в связи с наличием дискреционных норм в КоАП РК.

О коррупционных рисках в сфере экологического регулирования, лесного хозяйства и животного мира рассказала в ходе онлайн-интервью руководитель Департамента превенции Агентства РК по противодействию коррупции Анар Жарова, сообщает zakon.kz.

- В феврале-марте этого года сотрудники Антикоррупционной службы по инициативе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК провели внешний анализ коррупционных рисков в Комитете экологического регулирования и контроля и Комитете лесного хозяйства и животного мира, - рассказывает Жарова. – По результатам анализа были выявлены системные проблемы в этих комитетах.

По информации спикера, основные риски в Комитете экологического регулирования и контроля связаны с реализацией контрольно-надзорных функций при проведении проверок соблюдения экологического законодательства и привлечении к административной ответственности.

В первом случае, то есть при проверках коррупции способствует отсутствие четких временных рамок предъявления предписаний по возмещению ущерба и устранению выявленных нарушений.

- К примеру, Департаментом экологии по Жамбылской области еще в 2015 году была проведена внеплановая проверка одного ИП по соблюдению экологического законодательства, в ходе которой был выявлен факт незаконной добычи полезного ископаемого (суглинка), - говорит Анар Жарова. – И, несмотря на то, что о факте нанесения ущерба было известно еще в то время, иск о возмещении ущерба был предъявлен ИП лишь спустя 4 года – в августе 2019-го.

Что касается привлечения к административной ответственности, то здесь, по мнению руководителя, в рамках административного производства коррупционные риски возникают в связи с наличием дискреционных норм в статьях Кодекса об административных правонарушениях, связанных с возможностью применения либо неприменения дополнительных видов наказания.

Говоря об этом, она привела пример: «Допустим, в статье 326 Кодекса предусмотрено, что невыполнение условий природопользования, указанных в экологическом разрешении – влечет штраф с приостановлением действия экологического разрешения или без такового. Аналогичные нормы имеются и в других статьях Кодекса об административных правонарушениях. К примеру, в статьях 333, ч. 2, 399, 464».

- Коррупционные риски в Комитете лесного хозяйства и животного мира в основном также связаны с осуществлением контрольно-надзорных функций в области охраны лесного фонда, рыбных ресурсов, инспекционной деятельности субъектов охотничьих хозяйств, - подчеркнула Анар Жарова. - В сфере лесного хозяйства контрольные полномочия наряду с низкой заработной платой создают условия возможного совершения противоправных действий. Объективным фактором, также способствующим условиям для коррупции, является удаленность лесных массивов. Это порождает отсутствие надлежащего контроля со стороны общественности и высокую латентность совершаемых в этой сфере правонарушений.

По ее словам, в контрольно-инспекционной деятельности по охране рыбных ресурсов не регламентированы процедуры изъятия орудий правонарушения, в связи с чем этот процесс происходит по усмотрению проверяющих, что является дискрецией. Ситуацию усугубляет отсутствие у инспекторов видеорегистраторов, бланков строгой отчетности (административные протокола), возможности ведения административного производства в электронном формате.

В контрольно-инспекционной деятельности субъектов охотничьих хозяйств не урегулирована процедура проведения внеплановых мероприятий по проверке исполнения ранее выданного предписания.

- По итогам внешнего анализа объектам анализа внесены конкретные предложения по устранению выявленных коррупционных рисков, - резюмировала Жарова. - В настоящее время на стадии разработки находится соответствующий План по исполнению рекомендаций с конкретными сроками и исполнителями. В дальнейшем Агентством будет проводиться мониторинг его реализации.

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