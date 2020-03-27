Приходом полицейских завершилась подпольная вечеринка в Нур-Султане

Ее организаторы и участники привлечены к административной ответственности.

Невесело закончилась подпольная вечеринка со спа-услугами, караоке и курением кальяна, устроенная несмотря на карантинные меры молодыми людьми в Нур-Султане. В отношении ее организаторов и участников составлены административные протоколы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ночь с 26 на 27 марта в полицию обратился житель столицы и сообщил, что по указанному им адресу проходит “подпольная вечеринка”. Организаторы вечеринки за денежные взносы обещали приглашенным гостям “безопасность, а также спа-услуги, караоке, бар и кухню” и полную конфиденциальность.

Выехавшие по адресу полицейские установили группу молодых людей в возрасте от 25 до 28 лет, пришедших на мероприятие по объявлению в социальных сетях. На приглашение откликнулось 24 человека – 19 парней и 5 девушек, которые, несмотря на действующие ограничения, нарушили режим ЧП. Все задержанные были доставлены в Управление полиции района “Есиль”.

За организацию данного мероприятия в отношения двоих граждан составлены административные протоколы по ст. 476 п.6 КРКоАП (Нарушение режима чрезвычайного положения). Материалы направлены в Специализированный межрайонный административный суд города Нур-Султан. Также административные протоколы по ст. 492 КРКоАП (Проживание в РК без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность) составлены в отношение 3-х лиц. Кроме того, в отношение одного гражданина за курение кальяна составлен административный протокол по ст. 441 КРКоАП (Нарушение запрета потребления табачных изделий и электронных сигарет в отдельных общественных местах), – указано в сообщении.

Также отмечено, что сотрудники полиции продолжают проводить рейдовые мероприятия, проверяя объекты предпринимательства на предмет соблюдения карантинного режима. Несмотря на неоднократные предупреждения некоторые недобросовестные предприниматели продолжали свою деятельность.

Выявлено 103 объекта, функционировавшие вопреки запрету, их владельцы за нарушение карантинного режима привлечены к административной ответственности, в том числе 4 владельца подвергнуты административному аресту на 5 суток, 84 нарушителя – оштрафованы на 10 МРП, материалы в отношении 15 – на рассмотрении суда.

С момента введения карантина на канал 102 Центра оперативного управления ДП города Нур-Султан от неравнодушных и сознательных граждан поступило более 50 звонков о фактах нарушения режима чрезвычайного положения со стороны работников кафе, магазинов, рекламных компаний, салонов красоты.

Всего с начала введения карантинного режима полицейскими столицы осуществлено около 2000 проверок объектов предпринимательства. Полицейские за активную гражданскую позицию выражают благодарность жителям столицы, которые помогают выявлять нарушения в период чрезвычайного положения. Иногда поступающие сообщения не подтверждаются, но большинство из них действительно говорят о фактах нарушения карантинного режима.

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