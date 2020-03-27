Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Швейный цех русского театра сшил маски для слабовидящих

Маски передали в республиканскую библиотеку для слабовидящих.

Фото : Государственный академический русский театр27 марта 2020, 17:34

В Алматы швейный цех русского театра для детей и юношества отправил партию масок в библиотеку для незрячих и слабовидящих казахстанцев, передает zakon.kz.

Швейный цех Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана имени Сац продолжает свою работу по изготовлению масок для населения в рамках благотворительной акции театров при содействии Министерства культуры и спорта РК. Сегодня мы, с пожеланиями здоровья и благополучия, отправляем очередную партию масок в Республиканскую библиотеку для незрячих и слабовидящих граждан, - говорится в сообщении.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты