Швейный цех русского театра сшил маски для слабовидящих

Маски передали в республиканскую библиотеку для слабовидящих.

В Алматы швейный цех русского театра для детей и юношества отправил партию масок в библиотеку для незрячих и слабовидящих казахстанцев, передает zakon.kz.

Швейный цех Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана имени Сац продолжает свою работу по изготовлению масок для населения в рамках благотворительной акции театров при содействии Министерства культуры и спорта РК. Сегодня мы, с пожеланиями здоровья и благополучия, отправляем очередную партию масок в Республиканскую библиотеку для незрячих и слабовидящих граждан, - говорится в сообщении.

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