Премьера в закрытом городе. На сцене театра им. Н. Сац прошел спектакль

Премьера спектакля прошла без зрительской аудитории.

27 марта - во Всемирный День Театра - на исторической сцене Легендарного Государственного Академического русского театра для детей и юношества Казахстана им. Н. Сац состоялась премьера спектакля "ARS AMANDI. ИСКУССТВО ЛЮБВИ", передает zakon.kz.

Спектакль о жизни и творчестве одной из самых противоречивых и самобытных поэтесс Серебряного века – Марины Цветаевой.

В ходе постановки нельзя было не отметить профессионализм режиссера Галины Ефимовой и высокое мастерство актеров звездной труппы, а актриса, сыгравшая главную роль - заслуженный деятель РК Ольга Коржева - продемонстрировала свои блестящие не только актерские, но и вокальные данные. В связи с объявленным в нашей стране карантином премьера спектакля прошла без зрительской аудитории. Этот жест Артисты Театра посвящают своим дорогим зрителям в знак общей поддержки, - говорится в сообщении театра.

Даже в закрытом на карантин городе, есть место прекрасному и вечному.

С пожеланиями здоровья и процветания, мы хотим поддержать наших соотечественников в этот непростой для всех нас период и выразить надежду на скорую встречу с вами, дорогие наши друзья. Театральное искусство продолжает жить и дарить всем своим зрителям положительные эмоции, радость и вдохновение. Мы сердечно благодарим наших информационных партнеров: информационные порталы 365 info, Zakon.kz, Караван, Первый канал Евразия, Телеканал КТК. Желаем вам здоровья и всех благ, дорогие друзья! - отметили в театре.

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