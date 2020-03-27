Журналисты Казахстана на передовой в борьбе с эпидемией

Журналисты благодаря вам мы узнаем первыми самые правдивые новости, - говорится в сообщении.

Государственный Академический театр для детей и юношества Казахстана им.Н.Сац благодарит своих информационных партнеров, корреспондентов, операторов, редакторов телевизионных каналов КТК и Первый Евразия за активное участие и содействие в работе по оперативному освещению сложившейся ситуации в стране и мире, передает zakon.kz.

"Журналисты благодаря вам мы узнаем первыми самые правдивые новости", - говорится в сообщении.

Сегодня еще одна новость она касается ожидаемой Премьеры спектакля ARS AMANDI - посвящение Марине Цветаевой. В закрытом на карантин городе прошел спектакль без зрителей. Это желание Артистов поддержать своих дорогих зрителей.

Легендарный Театр страны обращается к вам дорогие журналисты с пожеланиями здоровья и благополучия и преподносит в дар защитные многоразовые медицинские маски, изготовленные швейным цехом и сотрудниками театра. В это непростое для всех время, когда вся планета борется с коварным вирусом, вы, несмотря ни на что, находитесь на передовой, заботясь о том, чтобы наши соотечественники всегда были информированы и вовремя принимали меры безопасности. Мы благодарим вас за неоценимую помощь стране.

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