Главному судье Нур-Султана родственник-бизнесмен нанял частный самолет

Он летал в Германию для медицинской операции.

Антикоррупционные службы проводят проверку на предмет соблюдения судейской этики в отношении председателя суда в Нур-Султане, передает zakon.kz.

Согласно сюжету телеканала AstanaTV, ранее в соцсетях появилась информация о том, что Тлектес Барпибаев воспользовался услугами частного самолета. Судья летал в Германию для проведения медицинской операции. Кстати, позже выяснилось, что там он еще и заразился коронавирусом. Уже установлено, что воздушное судно нанял родственник служителя Фемиды.

Вопросы соблюдения Барпибаевым судейской этики проверяется комиссией верховного суда. По результатам которого будет принято соответствующее решение. Что может грозить?- В настоящее время я уже говорила , что судейская этика - это прерогатива верховного суда. Нашей службой проводится проверка. Пусть проверка пройдет. Только после этого сможем что-либо комментировать, - заявила первый замруководителя департамента по противодействую коррупции Жазира Жылкышиева.

Барпибаев стал первым казахстанцем, который заболел коронавирусом за пределами страны. Контактировавшие с ним родственники вернулись на Родину чартерным рейсом. По прибытии в Алматы их поместили на карантин.

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