В Алматинской области арестовали нарушителей ЧП

Всего арестовано 28 человек.

Несмотря на установленные ряд ограничительных мер при введении чрезвычайного положения, отдельные граждане продолжают нарушать режим ЧП, сообщает zakon.kz.

В Алматинской области за такие нарушения арестованы 28 лиц, административные штрафы наложены семи лицам, одному нарушителю дано предупреждение.

Как известно, с полуночи 22 марта въезд и выезд из Алматы блокированы полностью.

Несмотря на это, отдельные граждане не перестают изыскать пути для въезда и выезда через блокпосты, создавая риск заражения и распространения инфекции в других населенных пунктах.

Напоминаем, что данные меры введены для обеспечения безопасности населения и в этой связи, просим граждан отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, соблюдать законные требования сотрудников Министерства здравоохранения и МВД, оказывать им содействие в выявлении и профилактике инфекции.

Отмечаем, что за неповиновение таким требованиям полиции предусмотрена административная ответственность (статья 667 КоАП – штраф до 40 МРП, либо арест до 10 суток).

Невыполнение ограничительных мер при ЧП влечет административную ответственность (статья 476 КоАП – штраф 10 МРП либо арест до 15 суток).

Также административная ответственность установлена за невыполнение предписаний органов санитарно-эпидемиологического надзора (часть 3 статья 462 КоАП - штраф до 500 МРП), нарушение санитарных правил и гигиенических норм, не повлекшее причинение вреда здоровью человека (статья 425 КоАП - штраф до 5 млн тенге).

При этом в отношении субъектов предпринимательства может быть применено взыскание в виде приостановления деятельности.

Если такие деяния повлекут по неосторожности массовое заражение людей или смерть человека, то наступает уголовная ответственность (статья 304 УК – от штрафа 2 тыс. МРП до 10 лет лишения свободы).

Одновременно призываем не распространять сведения, не соответствующие действительности, и не поддаваться на провокации.

Достоверная информация о текущей ситуации размещается на официальных Интернет-ресурсах уполномоченных государственных органов.

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