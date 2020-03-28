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Более 2,5 тыс человек на строгом карантине в Алматы из-за коронавируса

на сегодня состояние у 51 больных, находящихся на лечении- удовлетворительное.

Фото : pixabay.com28 марта 2020, 14:22

В провизорных центрах находятся 854 человек, из них - 86 детей. На домашнем карантине – 2037 человек. Об этом сообщили в акимате Алматы, передает zakon.kz.

Известно, что в Алматы выявлено 58 подтверждённых случаев, двое из которых выписаны с выздоровлением. В настоящее время в Городских инфекционных стационарах находятся 56 пациентов, в том числе 2 детей.

Из 10 вновь выявленных пациентов пятеро прилетели 27 марта рейсом Санкт-Петербург - Алматы, один прилетел 26 марта Стамбул-Алматы, двое с рейса Москва - Алматы и двое - это контактированные с больными.
Состояние у всех удовлетворительное.

В целом, на сегодня состояние у 51 больных, находящихся на лечении- удовлетворительное. Состояние у одного взрослого больного остается тяжёлым, у 4 пациентов средней степени тяжести, в том числе у ребенка, - отметили в акимате.


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