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Когда будет разработана система подачи заявок ЭЦП для юридических лиц

Разработкой такого сервиса сегодня занимаются АО "Национальные информационные технологии".

Фото : Kolesa.kz28 марта 2020, 16:51

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев рассказал, когда будет разработана система подачи заявок ЭЦП для юридических лиц в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Разработкой сервиса по онлайн получению ЭЦП для юридических лиц сейчас занимается АО "НИТ". Предоставление данного сервиса ожидается уже в ближайшее время, — сообщил Абаев.

На брифинге было отмечено, что некоторые предприниматели сегодня оказались в ситуации, когда они не могут зайти в кабинет налогоплательщика, госзакуп и так далее.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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