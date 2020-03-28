Когда будет разработана система подачи заявок ЭЦП для юридических лиц
Разработкой такого сервиса сегодня занимаются АО "Национальные информационные технологии".
Фото : Kolesa.kz28 марта 2020, 16:51
Министр информации и общественного развития Даурен Абаев рассказал, когда будет разработана система подачи заявок ЭЦП для юридических лиц в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.
Разработкой сервиса по онлайн получению ЭЦП для юридических лиц сейчас занимается АО "НИТ". Предоставление данного сервиса ожидается уже в ближайшее время, — сообщил Абаев.
На брифинге было отмечено, что некоторые предприниматели сегодня оказались в ситуации, когда они не могут зайти в кабинет налогоплательщика, госзакуп и так далее.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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