Казахстанцы имеют право возвращения на родину - Абаев
Мы делаем все возможное, чтобы вернуть их.
Фото : pixabay28 марта 2020, 17:07
Граждане Казахстана, где бы они не находились имеют право возвращения на родину, сказал на брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев, сообщает zakon.kz.
Каждый гражданин Казахстана, где бы он не находился, имеет право возвращения на родину. Это не привилегия правительства решать, кому возвращаться, а кому нет. Это наши граждане и мы делаем все возможное, чтобы вернуть их, - сказал министр.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5013930-a4d3401e4a2f8fd261f5d768ac2b9243
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...