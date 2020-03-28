Казахстанцы имеют право возвращения на родину - Абаев

Мы делаем все возможное, чтобы вернуть их.

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Граждане Казахстана, где бы они не находились имеют право возвращения на родину, сказал на брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев, сообщает zakon.kz. Каждый гражданин Казахстана, где бы он не находился, имеет право возвращения на родину. Это не привилегия правительства решать, кому возвращаться, а кому нет. Это наши граждане и мы делаем все возможное, чтобы вернуть их, - сказал министр.

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