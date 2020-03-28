Запрет ввели на экспорт гречки, муки, сахара и овощей из Казахстана

Всего, по информации министра Даурена Абаева, в перечень входит 19 позиций.

Министерством сельского хозяйства введен запрет на экспорт ряда товаров в третьи страны в период режима ЧП, сообщил на брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

Министерством сельского хозяйства 22 марта был введен запрет на экспорт в третьи страны следующих товаров: гречка, мука пшеничная или пшенично-ржаная, сахар, картофель, морковь, репа, свекла, лук репчатый, капуста, подсолнечное масло и семена подсолнечника, — сообщил Абаев.

По его словам, все перечисленные виды товаров входят в перечень социально значимых. Всего в перечень социально значимых продовольственных товаров в РК входит 19 позиций.

В настоящее время обеспеченность всеми товарами, входящими в данный список, очень высокая: при текущем потреблении имеющихся запасов хватит на срок до 6 месяцев, — подчеркнул министр.

Айша Тулеубекова,Нур-Султан

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