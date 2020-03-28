Джеки Чан пообещал казахстанцам, что вместе мы одолеем вирус

Катастрофы бессильны перед любовью, которая живет в сердцах людей - Джеки.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил советник президента Казахстана Ерлан Карин, передает zakon.kz.

Он пишет, что в конце февраля, когда в СМИ появилась новость, что якобы Джеки Чан госпитализирован с подозрением на коронавирус, многие информагентства просили выяснить достоверность информации.

Казахстанцы тогда пожелали ему скорейшего выздоровления. Все это передали команде Джеки. Тогда же выяснилось, что новость была фейковой. Но, Джеки был тронут беспокойством о его здоровье казахстанцами и сегодня записал ответное послание.

Катастрофы беспощадны, но они бессильны перед любовью, которая живет в сердцах людей. Мы обязательно должны помогать друг другу. И обязательно победим в войне против нового вируса. Будь сильным, Китай! Будь сильным, Казахстан! Бiз бiргемiз. Держитесь, - сказал знаменитый актер.

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